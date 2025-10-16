健康網》柚子降血壓、助代謝 與文旦差異一眼辨認

營養師高敏敏指出，文旦營養價值高，富含膳食纖維、維生素B1及B2、鉀等，有助排便順暢、維持代謝、降血壓。（資料照）

〔健康頻道／綜合報導〕吃了這麼多年，你分得出文旦跟柚子嗎？中秋過後，正是文旦最香甜的時候。但你吃到的，到底是柚子還是文旦呢？台北農產在臉書專頁發文指出，文旦個頭小、皮薄、頂尖底寬；柚子則體型大、皮厚、外形更圓。營養師高敏敏也指出，文旦營養價值高，富含膳食纖維、維生素B1及B2、鉀等，有助排便順暢、維持代謝、降血壓。

台北農產指出，「柚子」是所有柚類水果的統稱，像白柚、蜜柚、西施柚等，通通都是柚子的家族成員！而我們熟悉的「文旦」是柚子的一個品種，又稱「文旦柚」，是臺灣最常見、最受歡迎的柚類之一。其中，「麻豆文旦」可說是臺灣最負盛名的代表品種。

外觀差別小知識

• 文旦：個頭小、皮薄、頂尖底寬。

• 柚子：體型大、皮厚、外形圓滾滾。

營養師高敏敏指出，柚子不僅品種多元，還富含膳食纖維、維生素B群、維生素C、鉀、天然果膠與類黃酮等6大營養素，能促進腸道蠕動、降血壓、預防心血管疾病、提升免疫力並具抗氧化作用，是清血管、養顏美容的好幫手。不過她提醒，一次食用約1飯碗（8分滿）為宜，熱量約60大卡，適量最健康。

營養師高敏敏。（高敏敏提供）

