健康網》賴床是壞事？若醒著不想動 就不妙了
〔健康頻道／綜合報導〕每天醒來後至少要賴床半小時才覺得可以神清氣爽展開一天的行程！藥師簡詩敏在臉書粉專「簡詩敏｜藥理詩詩」上談到，過去多數人認為賴床是壞事，然有時，短時間的賴床也有助身體適應環境。如果是醒著卻不想動，這問題就大了。
什麼情況下 賴床是好事？
少量、短時間的賴床（5–15 分鐘），有助於大腦與自律神經從睡眠模式平緩過渡到清醒狀態。起床的時候通常血壓偏低，心跳也有點快，並且大腦可能還在夢境和現實之間轉不過來。躺在床上緩一緩可以讓身體慢慢地適應清醒。假如前一天晚上真的睡了太少，也可以利用這個時間做一次超短的補眠。
什麼情況下 賴床是壞事？
當賴床變成「無法起床」或「醒著卻不想動」時，可能比較不健康了。可能的生理因素如：
●睡眠週期混亂：前一天太晚睡、假日補眠等。
●睡眠品質不好：睡眠呼吸中止症、夜間頻尿。
●憂鬱、甲狀腺低下或貧血：導致早晨倦怠。
可能的心理行為因素：
「賴床逃避型」：醒著卻不願面對現實壓力。
「網路依賴與成癮行為」：醒後躺著滑手機延遲起床，注意力下降。
長期賴床超過 30 分鐘以上，代表「睡眠節律與起床動機出問題」，會導致生理節奏錯亂，影響白天專注與心情。
簡詩敏建議可以這麼做：
（1）醒來後先坐起 1–2 分鐘，讓血壓和腦袋都穩定了再下床。
（2）拉開窗簾曬太陽、提升清醒度。
（3）喝杯水+伸展，促進循環與代謝。
（4）醒後 30 分鐘內不要滑手機，避免大腦馬上進入被多巴胺刺激的手機依賴模式。
