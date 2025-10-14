自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 中醫藥

健康網》出國旅遊吃buffet 中醫推薦5食材2茶飲顧腸胃

2025/10/14 23:22

中醫師余雅雯建議，以優格為基底，搭配亞麻籽、南瓜子、核桃與枸杞，不僅能潤腸通便、補氣養血，還能幫助身體從睡眠狀態順利「開機」。（圖取自余雅雯臉書）

中醫師余雅雯建議，以優格為基底，搭配亞麻籽、南瓜子、核桃與枸杞，不僅能潤腸通便、補氣養血，還能幫助身體從睡眠狀態順利「開機」。（圖取自余雅雯臉書）

〔健康頻道／綜合報導〕出國旅遊時，許多人常因飲食改變、水土不服而出現便秘或腸胃不順的狀況。中醫師余雅雯建議，與其硬找「習慣的早餐」，不如善用飯店自助吧的食材，就地取材。以優格為基底，搭配亞麻籽、南瓜子、核桃與枸杞，不僅能潤腸通便、補氣養血，還能幫助身體從睡眠狀態順利「開機」。再配合檸檬薑茶與洋甘菊茶的前後呼應，讓氣血循環自然流動。

余雅雯於臉書專頁「上璽中醫 余雅雯 中醫師」發文分享，「醒腦、潤腸、補氣血」的早餐設計。

亞麻籽：像晨露裡的微光，富含植物性Omega-3，能潤腸、化燥，讓體內的氣開始流動。

南瓜子：帶著淡淡堅果香，是調理脾胃、補氣的良藥；在中醫裡，脾主運化，它讓食物真正轉化成能量，而非負擔。

核桃：是補腦又潤肺的象徵，古書《本草綱目》說它「潤五臟、益氣血、通腦髓」，特別適合思慮過多、腦力常緊繃的人。

枸杞：補肝腎、明目養氣。它在體內提亮的，不只是眼神，也是一種生命的清明。

乾果與燕麥的加入，是柔和的收尾。燕麥穩血糖、潤腸胃，乾果帶出陽光的甜味，提醒我們：滋養，不一定來自油膩。

兩杯茶的巧思

檸檬薑茶：先暖胃、行氣，喚醒一夜沉睡的陽氣。

洋甘菊茶：後放鬆、安神，讓氣順著下來、不往上衝。

喝法建議

先小口啜幾口檸檬薑茶，讓胃氣暖起來；吃完早餐，再換洋甘菊茶收尾，讓氣息慢慢平。這一組不是為了減肥、排毒、養顏，它只是讓身體從「還沒開機」到「順著走」。在中醫的眼裡，好的早餐，不是吃什麼多，而是讓氣有方向。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中