健康網》出國旅遊吃buffet 中醫推薦5食材2茶飲顧腸胃

〔健康頻道／綜合報導〕出國旅遊時，許多人常因飲食改變、水土不服而出現便秘或腸胃不順的狀況。中醫師余雅雯建議，與其硬找「習慣的早餐」，不如善用飯店自助吧的食材，就地取材。以優格為基底，搭配亞麻籽、南瓜子、核桃與枸杞，不僅能潤腸通便、補氣養血，還能幫助身體從睡眠狀態順利「開機」。再配合檸檬薑茶與洋甘菊茶的前後呼應，讓氣血循環自然流動。

余雅雯於臉書專頁「上璽中醫 余雅雯 中醫師」發文分享，「醒腦、潤腸、補氣血」的早餐設計。

●亞麻籽：像晨露裡的微光，富含植物性Omega-3，能潤腸、化燥，讓體內的氣開始流動。

●南瓜子：帶著淡淡堅果香，是調理脾胃、補氣的良藥；在中醫裡，脾主運化，它讓食物真正轉化成能量，而非負擔。

●核桃：是補腦又潤肺的象徵，古書《本草綱目》說它「潤五臟、益氣血、通腦髓」，特別適合思慮過多、腦力常緊繃的人。

●枸杞：補肝腎、明目養氣。它在體內提亮的，不只是眼神，也是一種生命的清明。

乾果與燕麥的加入，是柔和的收尾。燕麥穩血糖、潤腸胃，乾果帶出陽光的甜味，提醒我們：滋養，不一定來自油膩。

兩杯茶的巧思

●檸檬薑茶：先暖胃、行氣，喚醒一夜沉睡的陽氣。

●洋甘菊茶：後放鬆、安神，讓氣順著下來、不往上衝。

喝法建議

先小口啜幾口檸檬薑茶，讓胃氣暖起來；吃完早餐，再換洋甘菊茶收尾，讓氣息慢慢平。這一組不是為了減肥、排毒、養顏，它只是讓身體從「還沒開機」到「順著走」。在中醫的眼裡，好的早餐，不是吃什麼多，而是讓氣有方向。

