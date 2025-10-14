健康網》沈玉琳進入血癌鞏固期治療 醫：呵護好別復發

沈玉琳治療血癌2個月，已歷經引導性治療，目前為鞏固性治療，維持穩定、不復發，醫師評估他很有可能不需要骨髓移植。（取自沈玉琳臉書）

〔健康頻道／綜合報導〕知名主持人沈玉琳日前罹患血癌，經台大醫院接受高強度化療與標靶治療，目前病況穩定，甚至體重還增加3公斤。目前可請假外出，沈玉琳助理說：「治療到一個階段可以請假回家吃個飯」，但還未出院。根據台灣癌症基金會衛教資料，沈玉琳罹患急性骨髓性白血病，目前正在進行化療，已進入鞏固期治療。

台灣癌症基金會衛教資料指出，引導治療前期會比較辛苦，因為在癌細胞充滿骨髓的情形下，必須用高劑量且密集的藥物，來殲滅白血病細胞，讓正常的造血細胞能夠重新生長。做完引導治療後，待白血球數值回復正常，會安排「骨髓檢查」以確定造血功能是否恢復，達到疾病「緩解」，之後就能進行下一階段的「鞏固治療」。

請繼續往下閱讀...

因此，沈玉琳在歷經引導性治療後，一般來說骨髓乾淨的機會約為76%，此階段的目標是殺死身上的白血病細胞，以達到疾病緩解。從引導性治療至鞏固治療，和化療結束後的追縱，最怕的是復發。

如何讓患者不要復發？血液腫瘤科醫師表示，一般來說，約有7至8成的病患後續需接受異體骨髓移植才有機會根除。若復發後再度讓骨髓恢復乾淨的機會只有3至4成。只有少部分約3成的病人，可以光靠共計5次化療，不用骨髓移植而治癒。

這樣的幸運兒是有的，約有3成患者不用接受骨髓移植，像是畫家幾米。目前沈玉琳的化療過程都朝向好的方向發展，若沒有不良的基因突變，只有有利的基因突變，且對化療反應良好，每次化療後骨髓都維持乾淨，連微量癌細胞都不殘留，這類病患才有機會不用骨髓移植。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法