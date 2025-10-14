少吃碳水就能減肥？ 英國教授曝正確解答

克魯斯表示，精緻碳水化合物作為日常主食不太理想。示意圖。（法新社）

〔即時新聞／綜合報導〕隨著資訊傳播發達，越來越多人關注飲食健康議題，大眾普遍認為只要少吃麵、飯等碳水化合物就能減重。但事實是否如此？英國拉夫堡大學（Loughborough University）運動營養學家克魯斯（Bethan Crouse）指出，其實這是「模糊地帶」，並不是碳水化合物就更容易讓人發胖，而是蛋白質或脂肪等其他營養素，更容易有飽足感。她也表示，不會建議運動員完全戒除碳水化合物。

根據《衛報》報導，減肥最終還是回到「熱量赤字」的原則，當攝取的熱量要比消耗的少，就會減輕體重。但達成這一點的方法有很多，比如增加運動、少吃一點，或是選擇熱量較低的食物。

克魯斯指出，減少某些碳水化合物的攝取可以是創造熱量赤字的一種方式，但這並不是因為碳水特別容易讓人變胖，而是因為其他營養素——像是膳食纖維、蛋白質與脂肪——通常比較有飽足感。「如果我們將更多的熱量分配在這些較有飽足感的食物上，我們會覺得比較不餓、撐得更久。」克魯斯建議，可以選擇一份均衡的高蛋白餐點，搭配蔬菜與健康脂肪，會讓人覺得更有精神，也是更值得花費「熱量預算」的投資。

針對精緻碳水化合物（例如白麵包、白米飯），克魯斯表示，它們被人體消化得很快。雖然這些食物在運動前補充能量上可能有其作用，但作為日常主食則不太理想。她更推薦高纖維的碳水，如糙米與全麥麵包，其消化速度較慢，有助於穩定釋放能量。

最後，克魯斯指出，在運動日攝取較多的碳水化合物是有益的：「這可以降低生病或受傷的風險，並幫助身體適應運動訓練。」而在休息日或活動量較少的日子，適度減少碳水攝取有助於控制總熱量攝入，但前提是仍要攝取足夠的蛋白質以進行肌肉修復，並攝取足夠的蔬果來補充維生素、膳食纖維與抗氧化物。

