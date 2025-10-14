自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

高雄新增1例本土登革熱！感染源在同公司

2025/10/14 15:34

疾管署副署長曾淑慧。（記者林志怡攝）

疾管署副署長曾淑慧。（記者林志怡攝）

〔記者林志怡／台北報導〕衛福部疾管署今（14）日說明最新疫情，並公布新增1例本土登革熱個案。疾管署副署長曾淑慧表示，個案為高雄市楠梓區30多歲女性，經基因定序確認，序列與同公司、不同樓層的同事完全相同，且該名同事為登革熱菲律賓境外移入個案。

曾淑慧指出，今日公布1例高雄市本土登革熱病例，為高雄市楠梓區30多歲女性，10月7日出現發燒、肌肉酸痛、骨頭痛、全身無力等症狀至診所就醫，當天通報採檢送驗後確診登革熱，檢出登革熱病毒第一型。

曾淑慧說，個案感染型別與8月份鼓山區／三民區（登革熱第二型）本土登革熱群聚的第二型不同，目前已完成病毒基因定序，確認與一名菲律賓境外移入的個案完全相同，而該名境外移入個案為今日公布的本土個案同公司、不同樓層的同事。

此外，曾淑慧提到，個案潛伏期無國外旅遊史，主要活動地點為住家及工作地，研判為本土病例，現仍在住院治療中且病況穩定，密切接觸者目前都沒有症狀，衛生單位於社區擴大疫調並針對個案居住地及工作地周邊進行緊急防治工作，加強病媒蚊密度調查、孳生源清除及衛教宣導。

疾管署統計，今年截至10月13日累計21例本土登革熱確定病例，分別居住於高雄市（13例）、桃園市（6例）、宜蘭縣及台北市（各1例），無重症及死亡病例；另累計202例境外移入病例，為近6年同期次高（2020年至2024年介於9-228例），多自東南亞國家移入（占91%），以印尼（58例）為多，其次為越南（50例）、菲律賓（25例）及泰國（21例）。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中