健康網》血清蛋白鐵濃度飆 史迪爾氏症關鍵血檢

〔健康頻道／綜合報導〕長榮空姐猝逝輿論四起，她的症狀與感冒、流感很相似，在臨床上確實很難判定，必須要依靠抽血檢查才能判定病因。高雄榮民總醫院病理檢驗部指出，血檢報告須3天，一般女性的年齡與血清蛋白鐵（Ferritin）濃度習習相關，男性卻沒有。

史迪爾氏症典型症狀包括反覆發燒、關節疼痛、皮疹等，並可能伴隨喉嚨痛、肝脾腫大或淋巴節腫大、肝功能異常等情況。相當少見，盛行率約百萬分之二，男女比例相近，好發年齡為雙峰分布，常在15-25歲以及36-46歲。

根據高雄榮民總醫院病理檢驗部衛教資料指出，血清蛋白鐵濃度，可供臨床鑑別與鐵質代謝或缺鐵相關疾病。其濃度可直接反應身體內「鐵」的儲存，因此血清蛋白鐵濃度的測定成為一個用來評估體內「鐵」的狀態的一個常用的診斷工具。

一般來說，大多數正常成人血清蛋白鐵的濃度範圍為10-300ng/ml，但是濃度會隨年齡和性別的不同而變化。在出生的頭1個月內，血清蛋白鐵的濃度會急劇升高，恰好與骨髓紅血球生成的下降一致。

在2到3個月內，紅血球的生成變得活躍，而血清蛋白鐵的濃度會開始降低。在6個月時，血清蛋白鐵的濃度下降到了一個相當低的濃度，並會維持整個兒童期。青春期前血清蛋白鐵的表現並沒有性別的差異，當進入青春期後，血清蛋白鐵濃度會開始升高，特別在男性的升高會更明顯。在女性的年齡和血清蛋白鐵濃度之間有明顯的正相關關係，但在男性卻沒有。

缺鐵性貧血的病人體內，其血清蛋白鐵的濃度是正常個體的十分之一，而在鐵過量的病人（血色素沈著症、血鐵質沈著症）中，血清蛋白鐵的濃度比正常個體高很多。在成人與小孩的慢性發炎中，都會因為「鐵」的儲存而導致乳鐵蛋白濃度的上升。在急性與慢性肝臟疾病、慢性腎衰竭及某些類型的腫瘤疾病中，也可見到血清蛋白鐵濃度的升高。

