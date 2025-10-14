自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

上週增75流感重症 創本流感季新高

2025/10/14 14:54

疾管署自10月1日起提供公費流感、新冠肺炎疫苗，其中流感疫苗已接種212萬劑，較往年更為踴躍，疾管署也啟用開口合約，採購20萬劑流感疫苗。（新北市衛生局提供）

疾管署自10月1日起提供公費流感、新冠肺炎疫苗，其中流感疫苗已接種212萬劑，較往年更為踴躍，疾管署也啟用開口合約，採購20萬劑流感疫苗。（新北市衛生局提供）

〔記者林志怡／台北報導〕衛福部疾管署今日說明最新疫情，疾管署副署長曾淑慧指出，受到連假期間部分門診休診影響，上週類流感門急診就診人次較前一週下降10.2%，目前仍處於流感流行期，且疫苗打氣踴躍，疾管署也啟用20萬劑疫苗採購開口合約，預計11月上旬前配送完畢。

疾管署增購20萬劑疫苗

曾淑慧說明，今年第41週（10月5日至10月11日）類流感門急診就診共計13萬7988人次，較前一週下降10.2%，推測為連續假期部分門診休診所致，目前仍處於流感流行期，且社區中呼吸道病原體仍以A型H3N2為多，其次為A型H1N1及B型，會觀察後2週是否有回補情況，後續疫情有機會緩步下降，直到12月初再度上升。

疾管署副署長曾淑慧表示，第41週新冠門急診就診計1659人次，較前一週下降16.7%，主流變異株為NB.1.8.1。（記者林志怡攝）

疾管署副署長曾淑慧表示，第41週新冠門急診就診計1659人次，較前一週下降16.7%，主流變異株為NB.1.8.1。（記者林志怡攝）

此外，疾管署疫情中心副主任李佳琳補充，10月7日至10月13日新增75例流感併發重症，為本流感季單週新增最多重症個案的一週，年齡包括未滿10歲至90歲以上，個案均未接種疫苗，另新增10例死亡個案，年齡為50多歲至90歲以上。

新冠肺炎方面，第41週新冠門急診就診計1659人次，較前一週下降16.7%，主流變異株為NB.1.8.1。

曾淑慧指出，疾管署自10月1日起提供公費流感、新冠肺炎疫苗，其中流感疫苗已接種212萬劑，較往年更為踴躍，疾管署也啟用開口合約，採購20萬劑流感疫苗，包括國光8萬劑，東洋、GSK、賽諾菲等廠牌各4萬劑，惟高端則無法提供額外劑量，預計11月上旬前完全配送完畢。

此外，曾淑慧表示，新冠肺炎疫苗自公費疫苗開打，已接種56萬餘劑，也較往年踴躍，雖目前國內疫情仍處於低點波動，但國際疫情仍在持續增溫，尤其周邊國家如日本、韓國、美國等，新冠疫情仍在高點波動，提醒民眾仍需注意，符合資格者應儘快接種疫苗。

疾管署防疫醫師鄒宗珮則提到，上週有一位68歲男性，本身有心血管疾病和慢性肺部疾病病史，9月底出現咳嗽、發燒等症狀，約一週後惡化為嚴重肺炎，雖入住加護病房，仍不幸往生，提醒民眾，65歲以上具有慢性病的長者是公費流感疫苗的重點接種族群，符合資格的民眾務必儘速接種，以降低重症或死亡風險。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中