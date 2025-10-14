上週增75流感重症 創本流感季新高

疾管署自10月1日起提供公費流感、新冠肺炎疫苗，其中流感疫苗已接種212萬劑，較往年更為踴躍，疾管署也啟用開口合約，採購20萬劑流感疫苗。（新北市衛生局提供）

〔記者林志怡／台北報導〕衛福部疾管署今日說明最新疫情，疾管署副署長曾淑慧指出，受到連假期間部分門診休診影響，上週類流感門急診就診人次較前一週下降10.2%，目前仍處於流感流行期，且疫苗打氣踴躍，疾管署也啟用20萬劑疫苗採購開口合約，預計11月上旬前配送完畢。

疾管署增購20萬劑疫苗

曾淑慧說明，今年第41週（10月5日至10月11日）類流感門急診就診共計13萬7988人次，較前一週下降10.2%，推測為連續假期部分門診休診所致，目前仍處於流感流行期，且社區中呼吸道病原體仍以A型H3N2為多，其次為A型H1N1及B型，會觀察後2週是否有回補情況，後續疫情有機會緩步下降，直到12月初再度上升。

疾管署副署長曾淑慧表示，第41週新冠門急診就診計1659人次，較前一週下降16.7%，主流變異株為NB.1.8.1。（記者林志怡攝）

此外，疾管署疫情中心副主任李佳琳補充，10月7日至10月13日新增75例流感併發重症，為本流感季單週新增最多重症個案的一週，年齡包括未滿10歲至90歲以上，個案均未接種疫苗，另新增10例死亡個案，年齡為50多歲至90歲以上。

新冠肺炎方面，第41週新冠門急診就診計1659人次，較前一週下降16.7%，主流變異株為NB.1.8.1。

曾淑慧指出，疾管署自10月1日起提供公費流感、新冠肺炎疫苗，其中流感疫苗已接種212萬劑，較往年更為踴躍，疾管署也啟用開口合約，採購20萬劑流感疫苗，包括國光8萬劑，東洋、GSK、賽諾菲等廠牌各4萬劑，惟高端則無法提供額外劑量，預計11月上旬前完全配送完畢。

此外，曾淑慧表示，新冠肺炎疫苗自公費疫苗開打，已接種56萬餘劑，也較往年踴躍，雖目前國內疫情仍處於低點波動，但國際疫情仍在持續增溫，尤其周邊國家如日本、韓國、美國等，新冠疫情仍在高點波動，提醒民眾仍需注意，符合資格者應儘快接種疫苗。

疾管署防疫醫師鄒宗珮則提到，上週有一位68歲男性，本身有心血管疾病和慢性肺部疾病病史，9月底出現咳嗽、發燒等症狀，約一週後惡化為嚴重肺炎，雖入住加護病房，仍不幸往生，提醒民眾，65歲以上具有慢性病的長者是公費流感疫苗的重點接種族群，符合資格的民眾務必儘速接種，以降低重症或死亡風險。

