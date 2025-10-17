自由電子報
兩性生殖

健康網》怕「刮子宮」？醫師談子宮鏡手術3優點

2025/10/17 21:01

不少女性一聽到「刮子宮」就擔心、焦慮不已。示意圖。（禾馨醫療提供）

〔健康頻道／綜合報導〕「會不會痛？會不會不孕？」這是許多女性在面對「子宮內膜擴刮手術」時，心中最真實的擔憂。無論是流產後的處理、產後胎盤殘留，或是異常出血等情況，當醫師建議進行「刮宮」時，對不少女性而言，不只是身體上的挑戰，更是心理上的巨大壓力。有人形容，「聽到刮子宮三個字，就開始焦慮。」，更有人術後無法從創傷中走出。

過去這類情況，傳統上多採「子宮擴刮術（D&C）」治療，透過擴張子宮頸後，以器械「盲刮」清除子宮內組織。但正因為「看不見」，醫師只能憑手感操作，較容易出現組織殘留、子宮內膜受損，甚至引發沾黏、影響日後受孕等問題。隨著醫療技術日益進步，「子宮鏡手術」成為越來越多專業醫療團隊的首選。

禾馨醫療婦產科醫師曾浩原指出，子宮鏡就像在子宮腔內「裝上眼睛」，可直接看到殘留組織的位置，進而精準處理。相較於傳統盲刮，子宮鏡手術具備三大優勢：

●清得更徹底：可視化操作能大幅降低術後持續出血與二次手術風險。

●保護子宮內膜：避免刮除過度，減少日後沾黏與經痛問題。

●保留生育能力：對有生育計畫的女性，是更安全有保障的選項。

「子宮鏡手術的關鍵在於精準與安全，不是憑手感摸索，而是看得見、刮得準，對女性身體的保護當然也更到位。」

曾浩原醫師也分享一名30多歲女性的案例，該名女性因自然流產接受傳統子宮擴刮術後，竟持續出血不止，追蹤發現子宮內仍有殘留，才轉由子宮鏡手術處理，術後立即止血，並在數月後自然懷孕，上個月平安產下一名健康寶寶。「當時她最擔心的，就是怕自己再也當不了媽媽。」曾浩原說，透過正確的手術方式與醫療照護，讓這樣的遺憾不再發生，是他們努力的目標。

目前在歐美，子宮鏡已被廣泛運用於流產處理、胎盤殘留、息肉切除與不孕症評估等領域，逐漸取代傳統「盲刮」方式。禾馨醫療團隊近年積極推動子宮鏡臨床應用，也透過教育與講座向更多女性傳遞這項技術的優勢；團隊提醒，這項手術的手術費由健保給付，耗材自費。

曾浩原也提醒女性，「當身體出現異常出血、經痛變嚴重，甚至流產後仍感不適時，請不要忽視，盡早接受評估，才是守護健康與未來的最好方式。」

