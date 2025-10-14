自由電子報
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

保護自己！3方法區分心臟病和脹氣 記得自己「痛感」

2025/10/14 15:10

心臟病發作和脹氣，存在少數相似症狀，兩者都可能會引起胸悶、胸痛。圖為心臟病示意圖。（擷自X@FirstDoctor）

心臟病發作和脹氣，存在少數相似症狀，兩者都可能會引起胸悶、胸痛。圖為心臟病示意圖。（擷自X@FirstDoctor）

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕心臟病發作和脹氣兩者，實際上有少部分相似症狀；最常見的是，兩者都可能會引起胸悶、胸痛。如何正確區分兩者，是保護自己的關鍵。《印度時報》（TOI）指出，有3個方法幫助人區分心臟病及脹氣。

第一個方法是：疼痛性質和部位。脹氣引起的疼痛通常表現為尖銳、灼熱或痙攣性感覺，發生在上腹部和下胸部區域。疼痛部位往往會隨著患者身體移動而轉移。

而心臟病發作症狀表現為沉重壓迫感，感覺像是被擠壓或胸部中央緊繃。心臟病發作引起的疼痛，往往會蔓延至左臂、下顎、頸部和背部，偶爾也會蔓延至身體其他部位。

疼痛在全身的蔓延方式，正是心臟病發作的主要指標。心臟病發作引起的不適感會持續存在，即使打嗝或改變姿勢也不會減輕。

第二個方法是：疼痛持續時間和是否緩解。脹氣持續時間通常為幾分鐘到2小時，患者會感到腹脹，脹痛感是時有時無。可以透過打嗝或排氣的方式，來緩解脹痛。

心臟病發作疼痛持續時間超過15至20分鐘且持續存在，即使休息或活動也無法緩解。在醫生確認病因之前，醫護人員應將反覆發作的胸痛視為危及生命的疾病。

第三個方法：呼吸困難等嚴重症狀。脹氣症狀包括胃部發出「咕嚕咕嚕」響和輕微消化不良，但症狀較輕，通常不會導致出汗或頭暈。心臟病發作的症狀包括嚴重呼吸困難、冷汗、頭暈、噁心和虛弱。

有些心臟病發作患者還會感到手臂或腿部無力。報導強調，脹氣通常不會對健康造成威脅。但當胸痛加劇，伴隨嘔吐、發燒或其他相關症狀時，就需要就醫。

而心臟病發作導致胸痛加劇，且壓迫感蔓延至手臂或下巴時，就要立刻急救。早期醫療介入有助於保護心肌組織，並避免致命後果。

衛福部健保署表示，心臟病屬於因為心臟肌肉氧氣的供應不足，所產生的種種病症；其表現包含心律不整、心絞痛、心血管阻塞、心衰竭，以及無症狀猝死。其臨床症狀有：胸悶、左前胸或上腹部有壓迫感、胸痛、呼吸困難或感覺消化不良、心悸、冒冷汗，合併暈眩、疲倦無力、噁心、嘔吐等。

