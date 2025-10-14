剖腹產隔日突休克 醫籲產後儘快下床活動

產後媽媽突然痙攣昏倒，送醫後確診肺栓塞。馬偕醫院婦產科部資深主治醫師陳宜雍提醒，術後需儘快下床活動；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔記者林志怡／台北報導〕29歲的何小姐在妊娠將滿40週時，於診所剖腹產下一名女寶寶，原本一切順利，隔天中午卻突然痙攣昏倒，送醫後確診肺栓塞，搶救後住院23天後終於康復。馬偕醫院婦產科部資深主治醫師陳宜雍提醒，剖腹產為靜脈血栓的危險因子，建議剖腹產婦女生手術後需儘快下床活動。

何小姐在生產隔天一早下床活動時感到非常暈眩，醫師起初判斷可能是低血糖或低血壓，建議臥床充分休息後再下床，但何小姐中午再度下床活動時仍感到極度暈眩並突然痙攣昏倒，血壓低於50毫米汞柱、心跳飆到一分鐘近200次，曾經有短暫恢復意識，但隨即出現呼吸困難、血氧下降，情況相當危急。

請繼續往下閱讀...

在救護車抵達醫院前，何小姐因失去呼吸心跳進行壓胸急救，抵達馬偕醫院急診後，婦產科醫師判定是生產後發生肺栓塞，並緊急會診心臟外科為患者裝置體外循環（葉克膜，ECMO）及進行肺栓塞疏通手術。

馬偕醫院心臟血管外科主治醫師林育輝說，傳統治療危及生命的大範圍肺栓塞，必須要鋸開胸骨，藉由體外循環機協助，切開肺動脈後取出血栓，手術傷口大，對於多重疾病且虛弱的病人需要較長恢復期，何小姐因急救時間較長，且各項評估風險較高，經與家屬討論後，改採「超音波震盪導管溶栓術」治療。

林育輝解釋，超音波震盪導管溶栓術是一種用於溶解血栓的微創醫療技術，透過超音波能量加速藥物深入血栓，加速血栓溶解，近年來在肺栓塞病人的治療上扮演重要關鍵角色，何小姐於數日後藉由葉克膜支持讓心臟休息，病情逐漸穩定，雖住院長達23天，但沒有留下任何神經學症狀，最後也歡喜出院為孩子舉辦滿月酒。

陳宜雍提醒，剖腹產為靜脈血栓的危險因子，發生率約為千分之三，遠高於經陰道生產，且近年來比例有增加趨勢，醫界已觀察到此現象，目前由婦產科醫學會進行衛教宣導，建議剖腹產婦女生手術後需儘快下床活動，另外對於高風險產婦建議穿著包覆至膝蓋以上之醫療級彈性壓力襪或使用機械式裝置減少下肢血液滯留，以減少產後肺栓塞發生的可能。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法