健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》泌尿道感染好惱人 5招吃出防護力

2025/10/20 20:48

民權精睿泌尿科診所院長、醫師朱信誠指出，想要避免泌尿道感染，日常飲食可多攝取高纖蔬果，有助調整腸道菌叢；示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕泌尿道感染是令許多人頭痛的疾病之一，不僅帶來如廁不適，反覆發炎也對健康造成威脅。民權精睿泌尿科診所院長、醫師朱信誠指出，泌尿道感染不僅會引起頻尿、灼熱刺痛，嚴重還可能導致腎盂腎炎或敗血症。除應維持清潔、排尿習慣外，建議日常飲食可多喝水、攝取蔓越莓、高纖蔬果、優質蛋白質，以及多喝溫熱水或淡茶取代糖飲與咖啡因飲品，有助維持免疫力、降低泌尿道感染風險。

高糖、咖啡因、辛辣食物宜避免

朱信誠於臉書專頁「民權精睿泌尿科診所」發文表示，泌尿道感染除造成排尿問題外，若細菌上行到腎臟，更可能戕害健康，導致腎盂腎炎或敗血症。除日常養成清潔與良好和排尿習慣外，飲食其實也是防護關鍵；並提醒以下3類食物容易增加感染機率，應避免食用：

高糖分飲食：會提高尿液中葡萄糖濃度，使細菌更容易繁殖。常見食物包括：含糖飲料、甜點、糖果、糕餅類等。

含咖啡因或刺激性飲品：過量易導致膀胱刺激症狀，加重頻尿與急尿，還會造成膀胱黏膜脆弱。常見食品如：咖啡、濃茶、能量飲料等。

辛辣刺激、重口味飲食：會刺激泌尿道與膀胱黏膜，使發炎症狀加劇，也容易影響尿液酸鹼值，助長細菌繁殖。常見食物有：麻辣鍋、泡麵、燒烤類、鹽漬或醃製食品。

5大飲食小撇步呵護免疫降感染

至於該怎麼吃才能呵護泌尿道健康？朱信誠也提出以下飲食5項飲食建議：

多喝水、保持尿液暢通：建議每日至少喝水2000cc，增加尿液流量，有助細菌被自然沖洗排出，降低細菌附著在膀胱與尿道的機會。

攝取蔓越莓：蔓越莓含前花青素，能干擾細菌附著在泌尿道壁上，尤其對預防女性反覆性泌尿道感染有幫助。

多攝取高纖蔬果：如花椰菜、菠菜、紅蘿蔔等，幫助調整腸道菌叢。

足夠優質蛋白質：如魚、雞肉、豆類，維持免疫功能正常運作。

控制體重與血糖：避免過多精緻碳水化合物與高糖食物，降低感染機率。

多喝溫熱水或淡茶，取代含糖飲料及咖啡因飲品

朱信誠強調，別讓泌尿道感染惡化或釀成大問題，不妨就從飲食開始養成好習慣。

