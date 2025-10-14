自由電子報
健康 > 心理精神

健康網》疲倦失眠又煩躁 血紅素正常鐵蛋白卻不足

2025/10/14 23:01

白天易疲倦、注意力不集中，未必單純是壓力所致，有可能是隱性缺鐵；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自photoAC）

〔健康頻道／綜合報導〕24歲的小美（化名）近半年來總是提不起勁，白天容易疲倦、難以專注，晚上又常輾轉難眠，甚至出現不寧腿與愛啃冰塊的習慣。原以為是壓力大、自律神經失調所致，沒想到就醫後才發現，真正的問題是「隱性缺鐵」，也就是「非貧血性缺鐵」，血紅素雖然正常，但體內鐵蛋白已明顯不足。

月經量多、長期吃止痛藥易缺鐵

新竹周伯翰身心醫學診所兼任醫師尤冠棠指出，小美本身月經量偏多，經痛時必須長期服用止痛藥，這些都是造成缺鐵的高風險因子。尤其非類固醇消炎止痛藥（NSAIDs）容易引起腸胃黏膜慢性出血，即使沒有黑便或血便，仍可能讓體內鐵質逐漸流失。

血紅素正常仍可能缺鐵

進一步檢驗顯示，小美的血紅素數值雖在正常範圍，但鐵蛋白僅12ng/mL、TSAT（Transferrin Saturation，轉鐵蛋白飽和度）僅17%，已達「非貧血性缺鐵」的標準。

缺鐵也會影響情緒與睡眠

尤冠棠解釋，鐵質除了是製造血紅素的重要元素，也參與腦中多巴胺與血清素等神經傳導物質的合成。若缺鐵，不僅會感到疲倦、頭暈、氣促，還可能影響情緒與睡眠，出現焦慮、煩躁、注意力下降、不寧腿症候群等問題。

缺鐵易被誤認為壓力或焦慮

「許多人注意力不集中、情緒不穩，第一時間以為是壓力或焦慮，其實有時是營養失衡造成。」尤冠棠提醒，缺鐵導致的身心症狀常被誤認為心理問題，若沒有進一步檢驗鐵蛋白與TSAT，就容易被忽略。

抽血檢測可以了解是否有缺鐵問題；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自shutterstock）

抽血檢測可以了解是否有缺鐵問題；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自shutterstock）

女性與孕婦是高危族群

根據國際研究，高收入國家的非孕育齡女性中，約有38%存在「無貧血性缺鐵」，其中13%會進一步發展成缺鐵性貧血。孕婦更是高危族群，第三孕期缺鐵盛行率可達84%。尤冠棠指出，女性因經血流失，加上飲食攝取不足或腸胃吸收不良，特別容易發生缺鐵問題。

找出缺鐵原因 才能對症治療

常見的缺鐵原因包括：經血過多、腸胃道慢性出血、萎縮性胃炎、乳糜瀉、減重手術後吸收不良、飲食鐵攝取不足、懷孕及慢性疾病等。尤冠棠提醒，若長期出現疲倦、頭暈、氣促、情緒低落、專注力差、夜間不寧腿或異食癖等現象，應提高警覺，及早檢查。

治療上，不僅要補充鐵劑，更要找出並處理根本原因。例如月經量過多需婦產科介入，長期服用止痛藥導致腸胃出血則需調整藥物。治療過程中應定期追蹤鐵蛋白與TSAT數值，並觀察體力與情緒的改善情況。

改善缺鐵　情緒也會變好

「當缺鐵問題獲得改善後，患者不僅體力恢復，專注力與情緒穩定度也會明顯提升。」尤冠棠提醒，若長期覺得疲倦、失眠又煩躁，別一味懷疑是壓力或焦慮，也可能是身體在發出「缺鐵警訊」。

