健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

流感流行季還沒結束！醫：速接種疫苗 不敢打針選「這款」

2025/10/14 13:00

若家中小小孩不敢打針，家長可考慮自費改用鼻噴式疫苗。（記者林志怡攝）

若家中小小孩不敢打針，家長可考慮自費改用鼻噴式疫苗。（記者林志怡攝）

〔記者林志怡／台北報導〕流感持續處於流行期間，衛福部疾管署也從10月1日起開放公費流感疫苗接種。北醫大附醫兒科部主任張璽提醒，現在接種的流感疫苗，是為了預防明年的疫情，符合公費資格的民眾務必儘快接種，才能降低重症、死亡風險，若小朋友比較害怕打針，也可以考慮選擇自費的鼻噴疫苗。

北醫大附醫副院長侯甚光說，目前正值流感季，兒童就醫時往往面臨相當大的壓力，為了降低心理壓力、改善就診環境，北醫大附醫持續改善院內設施，但孩子遇到打針、抽血往往還是會感到不安與害怕，因此北醫大附醫引進微量抽血技術，以及流感鼻噴疫苗等，可提升兒童就醫時的舒適度與安全感。

一般抽血檢驗用的試管（左）與微量採血用試管（右）。（記者林志怡攝）

一般抽血檢驗用的試管（左）與微量採血用試管（右）。（記者林志怡攝）

北醫大附醫兒科部主任張璽進一步說明，今年年中的時候有一波流感疫情，有些家長與孩子在當時可能已經感染過一次流感，因此認為今年應該不用再打疫苗，但現在開放接種的公費流感疫苗，要預防的是明年的疫情，且先前感染的流感型別，與後來感染的流感型別可能不同，仍有重症或死亡風險。

張璽提醒，兒童感染流感後重症的案例時有所聞，且年年都有，預防絕對勝於治療，呼籲家長務必要帶孩子接種疫苗。

此外，張璽說，一般感冒引起發燒後，體溫大概會攀升至38度到39度，流感大約高1度，通常落在39度左右，最高會到40度，且會伴隨很強的倦怠感，若家長發現孩子持續高燒，或退燒後體力仍明顯不好，要特別注意是否有流感感染風險，並尋求醫療協助。

張璽也提到，如果門診遇到孩子高燒，可能會懷疑是病毒感染或細菌感染，若是細菌感染，則需要使用抗生素治療，以往判斷時，需要孩子抽血檢驗，每次的量約落在3至5毫升，需等待90分鐘左右，北醫大附醫提供微量採血作法，只要採血0.1毫升、5分鐘左右就可以有結果，在門診就可以完成。

不過，有些孩子可能對於打針、抽血相當排斥，張璽表示，為了降低家長與孩童心理壓力，醫師都會特別說明接下來要採取的醫療行為，有了心理準備後，不安全感也會降低，但若孩子比較害怕打針，家長也可以考慮自費選擇「鼻噴式疫苗」。

北醫大附醫副院長侯甚光表示，目前正值流感季，兒童就醫時往往面臨相當大的壓力。（記者林志怡攝）

北醫大附醫副院長侯甚光表示，目前正值流感季，兒童就醫時往往面臨相當大的壓力。（記者林志怡攝）

北醫大附醫兒科部主任張璽表示，門診如遇孩子高燒，將懷疑是病毒感染或細菌感染。（記者林志怡攝）

北醫大附醫兒科部主任張璽表示，門診如遇孩子高燒，將懷疑是病毒感染或細菌感染。（記者林志怡攝）

