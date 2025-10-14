自由電子報
健康 > 杏林動態

童綜合醫院口足畫家繪畫聯展 近距離感受生命熱忱

2025/10/14 12:00

「彩繪生命~口足畫家繪畫聯展」展出的口足畫家們。（童綜合醫院提供）

「彩繪生命~口足畫家繪畫聯展」展出的口足畫家們。（童綜合醫院提供）

〔記者歐素美／台中報導〕童綜合醫院地下一樓轉角藝術空間，即日起至11月30日舉辦「彩繪生命~口足畫家繪畫聯展」，由謝坤山老師協同陳世峰、童福財、林宥辰、廖瑞金、張家勳、曾啟雄、簡榮男等口足畫家，共展出40幅作品，院方邀請社區民眾參觀，盼大家認識口足畫家的奮鬥過程，欣賞極具意義的生命作品。

用口執筆繪畫逾50載的謝坤山老師表示，生活要開心並不難，主要就要把事情簡單化、單純的過日子，天底下最好的激勵就是來自於自己的肯定與信心，把所有考驗與挑戰化成動力。

他表示，16歲時因觸及高壓電，導致雙手及右小腿截肢，當時家境不好，只能自己在家裡畫畫，曾經因鉛筆筆芯畫斷了，靠自己咬著小刀慢慢的削好，當那支不求人鉛筆削好的霎那，不僅是很開心，也覺得自己的信心與未來的路削出來了。

謝坤山說，聖嚴法師曾開示「當人生遇到考驗與逆境時，要學會去面對與接受，然後解決它，之後再放下它」，因此當遇到任何困難時都不要退縮，都會有辦法解決與突破關卡的。

童綜合醫院副院長李博仁指出，雙手是人很重要的部位，正常人很難想像失去雙手的生活，這次看到口足畫家們這麼多優秀的作品，由衷感到敬佩。口足畫家們對生命的熱忱及積極樂觀的精神，可以提供給所有病患最大的鼓勵，感謝畫家們這次到童醫院進行展覽，也歡迎到院患者與民眾都能走訪地下一樓轉角藝術空間「彩繪生命~口足畫家繪畫聯展」，近距離感受與體會生命的真諦。

口足畫家謝坤山老師講解展出的畫作。（童綜合醫院提供）

口足畫家謝坤山老師講解展出的畫作。（童綜合醫院提供）

「彩繪生命~口足畫家繪畫聯展」，與會人士合影。（童綜合醫院提供）

「彩繪生命~口足畫家繪畫聯展」，與會人士合影。（童綜合醫院提供）

