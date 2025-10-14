健康網》高齡糖友安全駕駛守則 有3現象恐危險上路

醫師沈宜靜表示，只要掌握正確的衛教知識，配合醫療照護與生活自律，大多數糖友都能兼顧健康與交通安全，放心享有路權自由；情境照。（圖取自freepik）

文／沈宜靜

新聞中傳來嚴重車禍事故，主播說道: 「駕駛78歲老翁，有糖尿病史……」從小一直手握方向盤，承載全家歡樂幸福平安的爸爸75歲了，爸爸也是糖友，媽媽說最近在停紅燈時起步都比別人慢，他是血糖太低還是在打瞌睡? 是不是該考慮讓他不要開車了？

對許多有糖尿病長者的家庭來說，這樣的疑慮與場景並不陌生。駕駛象徵著行動的自由，也關係著他人安全，當家中長輩患有糖尿病，尤其是需要使用藥物控制的患者，如何安全駕車、避免潛在風險，快樂平安的掌握自己的銀髮生活，不只是家庭與醫療團隊共同關心的重要課題，糖尿病在高齡長者的盛行率攀升的今日，也是國家政府應該正視的重要議題。

可能影響駕駛能力的因素，許多都與高齡或是糖尿病友的身體狀況息息相關。但這是否意味著銀髮族糖友就不應該開車？當然不是!事實上，只要掌握正確的衛教知識，配合醫療照護與生活自律，大多數病友都能兼顧健康與交通安全，放心享有路權自由。銀髮族糖友影響駕駛的風險，主要來自三方面：低血糖發作會造成反應遲鈍甚至昏迷（如磺醯脲類或胰島素）會增加低血糖機率、特別是低血糖不自覺的患者，其風險往往難以察覺。慢性併發症會損及視力與四肢操作力、其他共病藥物副作用（處方藥中根據藥物相關副作用對視力、感官敏感性、四肢反應、專注力、體能、認知判斷、心理狀態等造成之影響，以至於影響駕駛能力的狀態），進一步危及行車安全。

哪些藥物影響駕駛安全？

關於影響駕駛安全的藥物可分成處方藥與非處方藥物。非處方藥物最重要的還是酒駕問題以及非法藥物濫用。無論國內外的統計，酒駕都是最重要的死亡交通事故的榜首。至於處方藥物，造成可能影響駕駛安全臨床風險因素的相關副作用，例如：混亂/注意力不集中；反應時間減慢；嗜睡/疲勞；頭暈/感到昏厥；視覺模糊/複視；肌肉無力；焦慮和情緒變化；發抖/不穩定等身體感官功能、心理精神狀態、或是操作決策能力的影響。

根據各國研究影響交通安全藥物分級，比例最高最嚴重的，還是以神經系統用藥為主 。其中部分特定降血糖藥物，被提醒應非常小心。這裡提到「部分特定降血糖藥物」，指的是容易導致低血糖風險的各類胰島素，以及促胰島素分泌劑。需要注意的是:任何一種降血糖藥物，只要合併這些特定低血糖風險較高的藥物，都可能讓低血糖的風險再增加。

哪些人需要特別小心？

並非所有糖尿病患者都有相同風險，以下族群建議格外留意：

●有使用胰島素或促胰島素分泌劑（如磺醯脲類）等低血糖風險高的藥物有低血糖病史，或曾發生昏厥事件。

●合併視網膜病變、神經病變或肢體活動困難。

●合併其他多重共病。

●單獨駕駛人。

●常需長途駕車者。

遵守駕駛前的「三不一要」原則

●不要空腹上路。

●不要血糖低於90mg/dL時開車。

●不要忘記攜帶血糖機檢驗設備與補充食品。

●要定時停車測血糖。

上路前的安全準備三步驟

●第一步：測了再上 90要安全

每次出門開車前，請先測量血糖值。若低於90 mg/dL，請勿立即開車，應先補充約15克快速吸收的碳水化合物（如：葡萄糖錠、咖啡糖包、寶吉小果汁125cc）。

●第二步：備妥隨身包

車上應備妥血糖機、升糖急救食品與長效補充品。

●第三步：長途駕駛每兩小時停靠一次

發生低血糖該怎麼辦？

一旦感覺頭暈、發抖或注意力不集中：

1.立即將車輛停靠路邊並熄火。

2.攝取速效碳水化合物。

3.靜待45分鐘恢復反應力。

4.若無法自行恢復，應聯繫家人或就醫。

高血糖也是駕駛風險？

是的，血糖過高也會影響視力、精神與反應能力，當高於 300 mg/dL 且感覺不適時，不建議駕駛。

家屬能做些什麼？

●協助準備與檢查必要物品。

●陪同就診時提醒醫師討論駕駛風險。

●必要時（使用特定低血糖風險較高的降血糖藥物），鼓勵使用連續血糖監測輔助。

●若必要，安排接送或其他交通工具。

安全不是限制，而是守護

糖尿病當然不代表無法開車，但需要更多自我管理與支持。強化病友行車注意事項衛教，與建立社會正確的觀念同樣重要。偏頗的資訊，可能導致民眾不必要的恐慌，高齡糖尿病友面臨標籤化歧視，甚至諱疾忌醫。銀髮糖友們若受到良好醫療照護與自我管理，可以達到自身權益與公共安全的兼顧。

每一次發動引擎前， 問問自己 ，關心家人:健康控糖，愛在路上，測了再上 ! 就是（90）要安全！

（作者為台中榮民總醫院新陳代謝科醫師，本文取自《糖尿病家族》糖尿病關懷基金會會訊2025 No.3 ）

