健康網》長榮空服員病逝 醫談3大事：跨國勞工風險大

2025/10/14 11:36

近日一名長榮空服員病逝，引發跨國工作者的健康問題等相關討論。圖為長榮航空班機、非當事航班。（記者李容萍攝）

〔健康頻道／綜合報導〕近期一名在長榮服務的空服員突感不適，返台就醫後驚傳病逝。台北市立聯合醫院中興院區醫師姜冠宇表示，跨國境工作者的健康風險極大，不僅是傳染病，更有可能遇上罕見疾病。而當事人可能因史迪爾氏症過世，姜冠宇提到它相當罕見；若皮膚發生鮭魚色皮疹就要有警覺心。

姜冠宇在粉專「姜冠宇醫師」說明，長期跨國境工作者本身就有一定程度風險，不論是傳染病，或是遇上罕見病況而就醫不順利。這裡給大家注意三大問題：

首先，現在傳染病的麻煩，是有可能第一線治療會運氣不好，遇上抗藥性強的病原體。所以你千萬不要以為有準備抗生素就沒事。抗藥性已經是全球問題，社區就有。抗生素沒效就是疾病繼續進展，有發燒甚至到畏寒了。已經是嚴重激素風暴狀況，這是敗血症；等到血壓低、呼吸窘迫了，是戰火已經要擊沉自己了，這就是敗血性休克。

再來，是亡者對話紀錄提到的「史迪爾氏病」（Still’s disease）。這個疾病一般來說很少見，並不是感染，而是身體系統誤認自己在開戰，就陷入細胞激素風暴。

又是一個要擊沉自己的反應，只是是自體免疫反應；所以需要施打類固醇與抑制製劑。它的特徵是患者跟敗血症、敗血性休克很像。而身體要看到「隨熱而退的鮭魚色」皮疹，然後抽血會看到比較明顯的鐵蛋白沉積。

然而，史迪爾氏病雖引起原因不明，但是在過往一些案例，是感染後、感染結束發生的也是有。但是很明顯都講到這些症狀、診斷步驟、治療，還是要搶時間送到重症單位才有可能發生，第一線是看不出來的。

最後姜冠宇呼籲，無論是抗藥性感染所致敗血性休克，或是「史迪爾氏病」這類的怪病。或是任何可能的複雜風險狀況；要對空服員或國際旅遊、觀光工作這類人員的保障。我們千萬不要對「緊急就醫」的想像，是「碰到」就好。而是要設想到，病情有可能在第一線接手後還是有疾病進展的；更不要說醫療單位拿到藥就好。

要預設空間到後面的重症如果發生，這過程要怎麼轉診才會順利。每一個高度流動工作者就醫，最好的保障就是先想好這個「綠色通道」，也才能加速一開始就要快狠準就醫。因為你很有可能還要為後面爭取存活時間，從第一分鐘就開始。這個就是國際轉診平台在做的事。台灣是有這樣的產業，而大家需要花時間去認識它，讓這些資源與思維能夠更廣泛被接受與恰當運用、發展。

長榮航空空服員疑病逝，桃市府勞動檢查處前往長榮航空內部進行調查。（桃市府勞檢處提供）

