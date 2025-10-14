自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 杏林動態

發現抑制腦腫瘤生長關鍵 陽明交大科研登國際頂尖期刊

2025/10/14 11:11

陽明交大教授蔡金吾（左二）、王琬菁（中）率研究團隊發現抑制腦腫瘤關鍵。（陽明交大提供）

陽明交大教授蔡金吾（左二）、王琬菁（中）率研究團隊發現抑制腦腫瘤關鍵。（陽明交大提供）

〔記者楊綿傑／台北報導〕髓母細胞瘤是兒童最常見的惡性腦瘤，陽明交大生化暨分子生物研究所教授王琬菁與腦科學研究所教授蔡金吾組成研究團隊，結合小鼠與斑馬魚模型，發現若抑制其中關鍵基因TTBK2，不僅可讓腫瘤細胞失去纖毛，減少接收生長訊號，還能有效抑制腫瘤增生，獲國際頂尖期刊 《Cell Death & Differentiation》刊登。

髓母細胞瘤目前臨床仍以手術、放射線及化療為主要治療方式，但蔡金吾指出，這雖能延長病童壽命，但常伴隨嚴重的長期副作用，如認知障礙及次發性癌症，因此若能搭配精準阻斷腫瘤的增生，有望降低傳統治療對腦部的傷害。

蔡金吾解釋，髓母細胞瘤與小腦發育異常息息相關。小腦的發育仰賴一群名為「顆粒神經元前驅細胞」精準完成增生與分化，而這些細胞的表面都有長著1根像天線般的初級纖毛，負責接收生長訊號。

研究團隊發現，關鍵在於小腦發育與髓母細胞瘤生成中的關鍵基因TTBK2和HUWE1。其中TTBK2是顆粒神經元前驅細胞的「纖毛守護者」，能夠維持初級纖毛的穩定，讓前驅細胞持續接受生長訊號而增生；而HUWE1在生長任務完成後，則負責降解TTBK2進而拆除前驅細胞的這根天線，推動細胞分化成不同的神經細胞，2者形成動態平衡。

不過，在髓母細胞瘤中，平衡被打破，TTBK2無法降解，導致顆粒神經元前驅細胞的增生失控，最後形成腫瘤。因此抑制TTBK2不僅可讓腫瘤細胞失去纖毛，減少接收生長訊號，還能有效抑制腫瘤增生，TTBK2成為極具潛力的治療標靶。

王琬菁說，科學家一度認為初級纖毛僅是演化過程中殘存的痕跡，沒想到它像真正的天線，是細胞接收外界訊號的重要構造。團隊研究成果不僅凸顯初級纖毛在腦部發育的角色，更說明纖毛可能與癌症及抗藥性息息相關，為腦癌精準醫療開啟新方向。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中