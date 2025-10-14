自由電子報
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》怎麼吃Buffet才健康？ 百萬網紅專家教你4步選餐法

2025/10/14 10:08

民眾吃Buffet自助餐廳有健康之道，專家建議，避開炸物與加工肉類，優先選擇蛋白質與蔬菜，就能兼顧美味與健康；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕民眾喜歡到Buffet自助餐廳大啖美食。不過，香味四溢的食物，也有可能是「健康地雷」！美國百萬網紅腸道專家帕爾博士（Dr. Pal）提醒，只要掌握「優先選蛋白、聰明補纖維」2大原則，就能兼顧美味與健康。

美國百萬網紅腸道專家「腸道俠」帕爾藉著到香港旅遊，透過影片分享在飯店裡品嘗美食的「腸道健康選項」。他分享自己的選擇標準給粉絲，直接點名哪些食物值得嘗試，哪些又應該避開，「希望這些經驗能幫助你們在外出用餐或旅行時，也能做出聰明的選擇。」他這麼說道。

首先，他會像逛超市一樣，先掃描一輪所有的餐點，先留意自己需要注意的「陷阱」。帕爾分析維護健康的4項做法：

1.避開高油高鹽陷阱：炸物與加工肉類是地雷區

自助餐的「陷阱」首推炸物與加工肉類，包括薯餅、培根、午餐肉（Spam）、香腸與漢堡肉等。他會盡量避免這些超加工肉類，因為它們可能增加大腸瘜肉的風險。

另外，澱粉與糕點部分則提供了炒飯、炒米粉、炸包子、春捲以及各式各樣的麵包、吐司、鬆餅等。這些美味的糕點和精製碳水化合物，是體重增加的罪魁禍首。

美式食品雖然有焗豆等美式餐點，可能用來吸引西方遊客，但其糖分和鈉含量通常較高。容易導致血糖飆升與脂肪堆積。

2.優質選項：蛋白質與蔬菜是關鍵主角

想吃得健康，首要原則是確保足夠的蛋白質與纖維。早餐中最推薦的區域是雞蛋站。選擇一份「客製化蔬菜歐姆蛋」，不加火腿、少芝士，蛋白質高達14至17克，是最佳的能量來源。搭配1杯牛奶與少量優格，不僅能幫助肌肉修復，也能延長飽足感。

蔬菜區則是另一個「被忽視的寶藏」。烤番茄與烤蘑菇是低卡高纖維食材，而沙拉吧內的新鮮黃瓜、生菜、玉米與番茄，也能補足每日所需膳食纖維。

3.道地港味也能健康吃：蒸點與稀飯最加分

香港自助早餐常見的蒸點心，兼顧美味與健康。例如牛肉燒賣、雞肉包，採用蒸煮方式，油脂含量低，能提供適量蛋白質又不怕負擔。此外，中式稀飯若搭配雞肉或豬肉片，更能同時補充蛋白質與複合碳水。

4.甜點別忘水果區：天然纖維取代糖分

相較於高糖鬆餅與果醬吐司，新鮮水果區是最該光顧的甜點選項。西瓜、火龍果、哈密瓜與蘋果皆富含維生素C與天然纖維，能幫助腸胃蠕動並提升飽足感。

帕爾強調，健康與不健康的選擇永遠並存，關鍵在於思維習慣。民眾只要懂得挑選，就能吃得飽、吃得巧、也吃得健康。

