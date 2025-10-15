健康網》嚐美食不怕胖 營養師推高蛋白「干貝鮮蝦櫛瓜麵」

以櫛瓜取代麵條，每100克櫛瓜僅含約17大卡，搭配鮮甜干貝與蝦仁，富含優質蛋白。（圖擷取自孫語霙臉書）

〔健康頻道／綜合報導〕想吃得清爽又有飽足感？營養師孫語霙在臉書粉專「營養師愛碎念-孫語霙營養師」分享一款低熱量、高蛋白的瘦身料理「干貝鮮蝦櫛瓜麵」，不僅色香味俱全，還能兼顧減脂與增肌，是想維持身材又愛吃海鮮族的夢幻菜色。

這道料理以櫛瓜取代麵條，每100克櫛瓜僅含約17大卡，搭配鮮甜干貝與蝦仁，富含優質蛋白與Omega-3脂肪酸。全程使用酪梨油清炒，不僅低油煙、營養加倍，更保留了海鮮鮮味與蔬菜爽脆口感。

干貝鮮蝦櫛瓜麵

食材：櫛瓜200g、蝦仁100g、干貝50g、大蒜10g、酪梨油5g。

步驟：

1、櫛瓜刨絲、大蒜切末，熱鍋倒入酪梨油爆香蒜末。

2、放入干貝與蝦仁煎至7分熟，再加入櫛瓜麵拌炒。

3、最後以鹽與黑胡椒調味即可上桌。

每份營養分析：熱量約235.7大卡、蛋白質28.1g、脂肪10.7g、碳水化合物9.7g、膳食纖維2.3g。孫語霙指出，這道「干貝鮮蝦櫛瓜麵」不僅低碳水、低熱量，還能提升飽足感，是晚餐或健身後餐點的理想選擇。想吃得健康、維持線條，同時滿足味蕾，這道料理絕對是你的完美解方！

