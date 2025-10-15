自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》嚐美食不怕胖 營養師推高蛋白「干貝鮮蝦櫛瓜麵」

2025/10/15 07:28

以櫛瓜取代麵條，每100克櫛瓜僅含約17大卡，搭配鮮甜干貝與蝦仁，富含優質蛋白。（圖擷取自孫語霙臉書）

以櫛瓜取代麵條，每100克櫛瓜僅含約17大卡，搭配鮮甜干貝與蝦仁，富含優質蛋白。（圖擷取自孫語霙臉書）

〔健康頻道／綜合報導〕想吃得清爽又有飽足感？營養師孫語霙在臉書粉專「營養師愛碎念-孫語霙營養師」分享一款低熱量、高蛋白的瘦身料理「干貝鮮蝦櫛瓜麵」，不僅色香味俱全，還能兼顧減脂與增肌，是想維持身材又愛吃海鮮族的夢幻菜色。

這道料理以櫛瓜取代麵條，每100克櫛瓜僅含約17大卡，搭配鮮甜干貝與蝦仁，富含優質蛋白與Omega-3脂肪酸。全程使用酪梨油清炒，不僅低油煙、營養加倍，更保留了海鮮鮮味與蔬菜爽脆口感。

干貝鮮蝦櫛瓜麵

食材：櫛瓜200g、蝦仁100g、干貝50g、大蒜10g、酪梨油5g。

步驟：

1、櫛瓜刨絲、大蒜切末，熱鍋倒入酪梨油爆香蒜末。

2、放入干貝與蝦仁煎至7分熟，再加入櫛瓜麵拌炒。

3、最後以鹽與黑胡椒調味即可上桌。

每份營養分析：熱量約235.7大卡、蛋白質28.1g、脂肪10.7g、碳水化合物9.7g、膳食纖維2.3g。孫語霙指出，這道「干貝鮮蝦櫛瓜麵」不僅低碳水、低熱量，還能提升飽足感，是晚餐或健身後餐點的理想選擇。想吃得健康、維持線條，同時滿足味蕾，這道料理絕對是你的完美解方！

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中