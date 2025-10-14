自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 男女老幼 > 婦兒親子

健康網》小朋友憋大便 醫3招打破便秘惡循環

2025/10/14 10:58

4歲女童經常抱怨腹痛；圖為情境照。（圖取自freepik）

4歲女童經常抱怨腹痛；圖為情境照。（圖取自freepik）

文／蔡欣璉

一名4歲女童，時常抱怨腹痛，被媽媽帶至腸胃科門診檢查。醫師詢問女童排便狀況，媽媽回答道：「很正常，每天都有，有時糞便好粗，曾經塞住馬桶」經過病史詢問，腹部檢查後，診斷女童的腹痛與便秘相關，在規則服藥、飲食調整後，女童排便狀況改善，抱怨腹痛的情況也大幅減少。回診時媽媽鬆了一口氣，但也驚訝地表示，以為每天都有大號就不是便秘。

便秘是常見的兒童腸胃道疾病，病因和飲食、排便習慣、心理因素息息相關。尤其在戒尿布階段，常造成孩子心理壓力，而習慣性地「憋大便」，被憋著的糞便，水分在直腸內持續被吸收，變得又乾又硬，等到有便意時，乾硬的糞便造成解便困難、肛門疼痛、甚至黏膜出血，孩子不喜歡這樣疼痛的感覺，往往又將糞便憋了回去，這樣的惡性循環，常是導致兒童便秘、腹痛的原因。

小朋友就算每天都有排便，仍可能是便秘作怪，造成腹痛難耐，建議家長要多留意糞便狀態；圖為情境照。（圖取自freepik）

小朋友就算每天都有排便，仍可能是便秘作怪，造成腹痛難耐，建議家長要多留意糞便狀態；圖為情境照。（圖取自freepik）

便秘的診斷大多可透過病史詢問建立，有時會安排腹部影像檢查，以排除其他結構性問題。一週排便次數小於兩次、解便困難/疼痛、過粗的糞便塞住馬桶、滲便、糞便嵌塞病史等，都是便秘的徵象。故排便頻率並非診斷便秘的唯一條件，文中的女童就算每天都有排便，仍可能是便秘作怪，造成腹痛難耐。所以建議家長，孩童排便後去瞄一眼馬桶，也可拍照紀錄糞便性狀，至診間提供給醫師評估。

便秘的治療包括飲食調整與藥物治療，可依照「我的餐盤」為基礎，每餐攝取拳頭大的水果，蔬菜量和飯一樣多，菜比水果多一點，每日攝取足夠的水份，且每天定時坐馬桶10分鐘，不要帶書帶平板，專心坐馬桶。另外醫師會開立軟便藥物，打破前述憋硬便的惡性循環，讓孩子感受舒適解便的經驗。遵照醫師指示服用的軟便藥物，安全性足夠，也不會造成藥物依賴，反而是拒絕用藥會讓孩子反覆在便秘腹痛間掙扎。（作者為陳珀勳診所醫師）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中