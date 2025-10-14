健康網》小朋友憋大便 醫3招打破便秘惡循環

4歲女童經常抱怨腹痛；圖為情境照。（圖取自freepik）

文／蔡欣璉

一名4歲女童，時常抱怨腹痛，被媽媽帶至腸胃科門診檢查。醫師詢問女童排便狀況，媽媽回答道：「很正常，每天都有，有時糞便好粗，曾經塞住馬桶」經過病史詢問，腹部檢查後，診斷女童的腹痛與便秘相關，在規則服藥、飲食調整後，女童排便狀況改善，抱怨腹痛的情況也大幅減少。回診時媽媽鬆了一口氣，但也驚訝地表示，以為每天都有大號就不是便秘。

便秘是常見的兒童腸胃道疾病，病因和飲食、排便習慣、心理因素息息相關。尤其在戒尿布階段，常造成孩子心理壓力，而習慣性地「憋大便」，被憋著的糞便，水分在直腸內持續被吸收，變得又乾又硬，等到有便意時，乾硬的糞便造成解便困難、肛門疼痛、甚至黏膜出血，孩子不喜歡這樣疼痛的感覺，往往又將糞便憋了回去，這樣的惡性循環，常是導致兒童便秘、腹痛的原因。

小朋友就算每天都有排便，仍可能是便秘作怪，造成腹痛難耐，建議家長要多留意糞便狀態；圖為情境照。（圖取自freepik）

便秘的診斷大多可透過病史詢問建立，有時會安排腹部影像檢查，以排除其他結構性問題。一週排便次數小於兩次、解便困難/疼痛、過粗的糞便塞住馬桶、滲便、糞便嵌塞病史等，都是便秘的徵象。故排便頻率並非診斷便秘的唯一條件，文中的女童就算每天都有排便，仍可能是便秘作怪，造成腹痛難耐。所以建議家長，孩童排便後去瞄一眼馬桶，也可拍照紀錄糞便性狀，至診間提供給醫師評估。

便秘的治療包括飲食調整與藥物治療，可依照「我的餐盤」為基礎，每餐攝取拳頭大的水果，蔬菜量和飯一樣多，菜比水果多一點，每日攝取足夠的水份，且每天定時坐馬桶10分鐘，不要帶書帶平板，專心坐馬桶。另外醫師會開立軟便藥物，打破前述憋硬便的惡性循環，讓孩子感受舒適解便的經驗。遵照醫師指示服用的軟便藥物，安全性足夠，也不會造成藥物依賴，反而是拒絕用藥會讓孩子反覆在便秘腹痛間掙扎。（作者為陳珀勳診所醫師）

