自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

健康網》前、外側胸痛非心臟問題？ 當心前鋸肌與長胸神經隱患

2025/10/14 12:54

除了心血管疾病，胸口不適還可能來自肌肉或神經；圖為情境照。（圖取自freepik）

除了心血管疾病，胸口不適還可能來自肌肉或神經；圖為情境照。（圖取自freepik）

文／林瑋德

40多歲的王先生，過去身體健康，卻在一年多年前開始出現莫名的胸悶胸痛。最初，他感覺疼痛從左側腋下延伸到胸前外側，偶爾還會放射到背後的肩胛骨，甚至痛到半夜驚，自我檢查總感到腋下前側最痛。他擔心是心臟病，於是先後跑遍心臟科、胸腔科，做了心臟超音波、心導管、胸部斷層、肌電圖，甚至連肋間神經阻斷都嘗試過，但每次得到的答案都是：檢查正常，症狀卻絲毫沒有改善，反而越來越困擾。

一、臨床解說

其實，並不是所有胸痛都與心臟有關。除了心血管疾病，胸口不適還可能來自肌肉或神經。王先生的病因，就出現在「前鋸肌」與「長胸神經」。

前鋸肌位在腋下，是一片由肩胛骨內側一路延伸到肋骨外側的肌肉，主要功能是讓肩胛骨穩定、協助手臂抬舉與往前推。它主要是長胸神經支配，如果神經因為筋膜沾黏或慢性發炎被「卡住」，就可能出現胸口痛、腋下壓痛，甚至放射到肩胛骨的症狀。這種情況被稱為前鋸肌疼痛症候群（Serratus Anterior Muscle Pain Syndrome, SAMPS），在臨床上常常會被誤以為是心絞痛。

二、為什麼容易被忽略？

傳統檢查對這類病因往往無能為力，近年醫學上利用超音波不僅能清楚看到肌肉與神經，還能透過「聲像導引壓痛測試」，讓醫師一邊掃描、一邊輕壓疑似的壓痛點，病人立刻出現熟悉的痛感，就能確定病灶位置。王先生在檢查時，當探頭壓到前鋸肌深層的腫脹沾黏處，他馬上驚呼：「對，就是這個痛！」

三、治療方式

確診後，我們採取「超音波導引神經水解」治療，在超音波監測下，將 5% 葡萄糖水注射到神經與沾黏的筋膜之間，藉由液體把神經「鬆開」。這不僅能改善滑動，還能減緩神經的發炎反應。文獻報告也指出，這種方法能讓長期胸痛患者症狀立刻改善，甚至追蹤一年也不復發。王先生在第一次治療後，疼痛立即減輕三到四成，對他而言無疑是很大的轉機。

四、專業提醒

胸痛胸悶一定要先排除心臟問題，這是最重要的安全原則，如果基本檢查都顯示正常，症狀卻持續存在，就要小心可能是神經或肌肉在作怪。尤其是：

●胸痛會從腋下延伸到肩胛骨

●特定動作（如推東西、抬手）會加劇

●壓腋下會有明顯壓痛點

這些特徵都可能與前鋸肌、長胸神經有關。

五、醫師小提醒

疼痛不是單純的「錯覺」，而是身體在發出的警訊，如果你也有胸痛胸悶，檢查卻一直「正常」，不要一再懷疑自己。及早尋求熟悉肌肉骨骼超音波與精準治療的專業醫師，才能真正找到問題，讓身體恢復自在呼吸與活動的自由。

胸痛、胸悶檢查卻顯示正常？有些病因並非心臟，而是來自腋下的前鋸肌與長胸神經，當神經因筋膜沾黏受壓迫，可能出現胸口痛、肩胛骨痛，甚至模仿心絞痛。透過超音波檢查與神經水解注射，能精準找出病灶並改善症狀，讓長期胸痛患者不再受困。（作者為維德骨科診所醫師、板橋生生優動兼任醫師）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中