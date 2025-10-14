健康網》前、外側胸痛非心臟問題？ 當心前鋸肌與長胸神經隱患

除了心血管疾病，胸口不適還可能來自肌肉或神經；圖為情境照。（圖取自freepik）

文／林瑋德

40多歲的王先生，過去身體健康，卻在一年多年前開始出現莫名的胸悶胸痛。最初，他感覺疼痛從左側腋下延伸到胸前外側，偶爾還會放射到背後的肩胛骨，甚至痛到半夜驚，自我檢查總感到腋下前側最痛。他擔心是心臟病，於是先後跑遍心臟科、胸腔科，做了心臟超音波、心導管、胸部斷層、肌電圖，甚至連肋間神經阻斷都嘗試過，但每次得到的答案都是：檢查正常，症狀卻絲毫沒有改善，反而越來越困擾。

一、臨床解說

其實，並不是所有胸痛都與心臟有關。除了心血管疾病，胸口不適還可能來自肌肉或神經。王先生的病因，就出現在「前鋸肌」與「長胸神經」。

前鋸肌位在腋下，是一片由肩胛骨內側一路延伸到肋骨外側的肌肉，主要功能是讓肩胛骨穩定、協助手臂抬舉與往前推。它主要是長胸神經支配，如果神經因為筋膜沾黏或慢性發炎被「卡住」，就可能出現胸口痛、腋下壓痛，甚至放射到肩胛骨的症狀。這種情況被稱為前鋸肌疼痛症候群（Serratus Anterior Muscle Pain Syndrome, SAMPS），在臨床上常常會被誤以為是心絞痛。

二、為什麼容易被忽略？

傳統檢查對這類病因往往無能為力，近年醫學上利用超音波不僅能清楚看到肌肉與神經，還能透過「聲像導引壓痛測試」，讓醫師一邊掃描、一邊輕壓疑似的壓痛點，病人立刻出現熟悉的痛感，就能確定病灶位置。王先生在檢查時，當探頭壓到前鋸肌深層的腫脹沾黏處，他馬上驚呼：「對，就是這個痛！」

三、治療方式

確診後，我們採取「超音波導引神經水解」治療，在超音波監測下，將 5% 葡萄糖水注射到神經與沾黏的筋膜之間，藉由液體把神經「鬆開」。這不僅能改善滑動，還能減緩神經的發炎反應。文獻報告也指出，這種方法能讓長期胸痛患者症狀立刻改善，甚至追蹤一年也不復發。王先生在第一次治療後，疼痛立即減輕三到四成，對他而言無疑是很大的轉機。

四、專業提醒

胸痛胸悶一定要先排除心臟問題，這是最重要的安全原則，如果基本檢查都顯示正常，症狀卻持續存在，就要小心可能是神經或肌肉在作怪。尤其是：

●胸痛會從腋下延伸到肩胛骨

●特定動作（如推東西、抬手）會加劇

●壓腋下會有明顯壓痛點

這些特徵都可能與前鋸肌、長胸神經有關。

五、醫師小提醒

疼痛不是單純的「錯覺」，而是身體在發出的警訊，如果你也有胸痛胸悶，檢查卻一直「正常」，不要一再懷疑自己。及早尋求熟悉肌肉骨骼超音波與精準治療的專業醫師，才能真正找到問題，讓身體恢復自在呼吸與活動的自由。

胸痛、胸悶檢查卻顯示正常？有些病因並非心臟，而是來自腋下的前鋸肌與長胸神經，當神經因筋膜沾黏受壓迫，可能出現胸口痛、肩胛骨痛，甚至模仿心絞痛。透過超音波檢查與神經水解注射，能精準找出病灶並改善症狀，讓長期胸痛患者不再受困。（作者為維德骨科診所醫師、板橋生生優動兼任醫師）

