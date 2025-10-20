健康網》心跳狂飆、焦慮失眠揮不去 「廣泛性焦慮症」5困擾

焦慮若長期存在，就可能已經影響心理與身體健康；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕現代人生活忙碌，常常自覺只是「容易緊張」，但你知道嗎？如果焦慮持續超過半年，甚至影響日常生活，你可能正悄悄受到「廣泛性焦慮症（GAD）」的困擾。楊聰才診所院長楊聰財在臉書專頁「楊聰才診所」提醒，每個人都會緊張，例如考試或面試前心跳加速是正常反應，但焦慮若長期存在，就可能已經影響心理與身體健康。

焦慮症的常見警訊包括：

●注意力渙散、腦袋停擺。

●肌肉酸痛、胸悶心悸、呼吸困難。

●情緒起伏大、容易疲憊煩躁。

●入睡困難、多夢、淺眠或清晨醒來。

●過度擔憂、難以控制思緒。

情緒起伏大、容易疲憊煩躁，也是焦慮症症狀；圖為情境照。（圖取自freepik）

楊聰財指出，若忽略不管，焦慮可能拖累工作與學業表現，影響人際關係，甚至增加罹患憂鬱、失眠及慢性病風險，包括高血壓、糖尿病及帕金森氏症。「焦慮不是脆弱，而是大腦在向你求救。」楊聰財呼籲，有相關症狀的人應適時尋求專業協助，這才是對自己最負責任的做法。

