健康網》白蘿蔔6大功效 降脂潤喉、抗發炎

白蘿蔔可以幫助消化、防脹氣；圖為示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕「冬吃蘿蔔、夏吃薑，一年四季保安康！」營養師林俐岑在臉書專頁發文指出，白蘿蔔有「平民人參」的美名，不僅熱量極低、營養豐富，還能幫助消化、排毒、降血脂、抗氧化，是秋冬季節最平價卻最強的保健蔬菜之一。白蘿蔔的盛產期從11月到隔年3月，現在正是開始品嚐「當季最好吃的蘿蔔」的時候！

腸胃清道夫＋天然排毒湯

白蘿蔔水分高達90%以上，每100克僅約18大卡，是減重者與外食族的「超輕食」首選。其富含：

●膳食纖維：促進腸胃蠕動、改善便秘。

●維生素C：抗氧化、提升免疫力。

●鉀：維持血壓平衡、幫助排水。

●含硫化合物（硫代葡萄糖苷、異硫氰酸酯）：具抗菌、抗發炎、抑制腫瘤生長功效。

●酵素類（澱粉酶、脂肪酶）：促進食物分解、助消化。

白蘿蔔6大健康功效曝光

1、幫助消化、防脹氣：白蘿蔔的天然酵素能分解油脂、減少脹氣，日本料理中的「蘿蔔泥佐炸物」正是運用這項特性。

2、潤喉止咳、化痰清熱：性涼入肺，有助緩解喉嚨乾癢、痰多或感冒初期不適。營養師推薦「洋蔥白蘿蔔排骨湯」，潤喉又暖胃。

3、啟動肝臟解毒機制：含「異硫氰酸酯」能幫助肝臟代謝毒素，特別適合外食族、壓力大或常喝酒的人。

4、穩血糖、降血脂、防脂肪肝：蘿蔔纖維能延緩血糖上升，植化素則有助改善脂質代謝，對代謝症候群有潛在保護力。

5、利尿排水、抗水腫：高鉀低鈉的組合促進體內水分代謝，芥子油揮發物還能幫助血液循環。

6、抗氧化、防癌潛力強：異硫氰酸酯能抑制癌細胞增生、促進凋亡，被譽為「天然防癌蔬菜」。

白蘿蔔煮湯燉煮，可釋放自然甜味，潤胃解膩；示意圖。（圖取自freepik）

營養師推薦吃法TOP 5

1、涼拌生食：保留最多維生素C與酵素。

2、煮湯燉煮：釋放自然甜味，潤胃解膩。

3、蘿蔔泥：搭配炸物、烤魚最解膩。

4、蘿蔔乾：膳食纖維更高，助腸胃蠕動。

5、蘿蔔汁：加蜂蜜、梨潤喉可止咳。

食用注意事項

●脾胃虛寒者：建議加薑片同煮，避免生食太多。

●勿與人參同食：會削弱補氣效果。

●甲狀腺異常者：建議煮熟後食用，勿過量。

吃對時令、吃出健康

白蘿蔔不僅是秋冬餐桌上最實惠的營養寶藏，更是能「解膩、排毒、抗氧化」的超級蔬菜。想在換季時期提升免疫力、養出好氣色？營養師建議，不妨先從每天的一碗白蘿蔔湯開始！

