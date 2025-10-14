自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》白蘿蔔6大功效 降脂潤喉、抗發炎

2025/10/14 17:25

白蘿蔔可以幫助消化、防脹氣；圖為示意圖。（圖取自freepik）

白蘿蔔可以幫助消化、防脹氣；圖為示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕「冬吃蘿蔔、夏吃薑，一年四季保安康！」營養師林俐岑在臉書專頁發文指出，白蘿蔔有「平民人參」的美名，不僅熱量極低、營養豐富，還能幫助消化、排毒、降血脂、抗氧化，是秋冬季節最平價卻最強的保健蔬菜之一。白蘿蔔的盛產期從11月到隔年3月，現在正是開始品嚐「當季最好吃的蘿蔔」的時候！

腸胃清道夫＋天然排毒湯

白蘿蔔水分高達90%以上，每100克僅約18大卡，是減重者與外食族的「超輕食」首選。其富含：

●膳食纖維：促進腸胃蠕動、改善便秘。

●維生素C：抗氧化、提升免疫力。

●鉀：維持血壓平衡、幫助排水。

●含硫化合物（硫代葡萄糖苷、異硫氰酸酯）：具抗菌、抗發炎、抑制腫瘤生長功效。

●酵素類（澱粉酶、脂肪酶）：促進食物分解、助消化。

白蘿蔔6大健康功效曝光

1、幫助消化、防脹氣：白蘿蔔的天然酵素能分解油脂、減少脹氣，日本料理中的「蘿蔔泥佐炸物」正是運用這項特性。

2、潤喉止咳、化痰清熱：性涼入肺，有助緩解喉嚨乾癢、痰多或感冒初期不適。營養師推薦「洋蔥白蘿蔔排骨湯」，潤喉又暖胃。

3、啟動肝臟解毒機制：含「異硫氰酸酯」能幫助肝臟代謝毒素，特別適合外食族、壓力大或常喝酒的人。

4、穩血糖、降血脂、防脂肪肝：蘿蔔纖維能延緩血糖上升，植化素則有助改善脂質代謝，對代謝症候群有潛在保護力。

5、利尿排水、抗水腫：高鉀低鈉的組合促進體內水分代謝，芥子油揮發物還能幫助血液循環。

6、抗氧化、防癌潛力強：異硫氰酸酯能抑制癌細胞增生、促進凋亡，被譽為「天然防癌蔬菜」。

白蘿蔔煮湯燉煮，可釋放自然甜味，潤胃解膩；示意圖。（圖取自freepik）

白蘿蔔煮湯燉煮，可釋放自然甜味，潤胃解膩；示意圖。（圖取自freepik）

營養師推薦吃法TOP 5

1、涼拌生食：保留最多維生素C與酵素。

2、煮湯燉煮：釋放自然甜味，潤胃解膩。

3、蘿蔔泥：搭配炸物、烤魚最解膩。

4、蘿蔔乾：膳食纖維更高，助腸胃蠕動。

5、蘿蔔汁：加蜂蜜、梨潤喉可止咳。

食用注意事項

●脾胃虛寒者：建議加薑片同煮，避免生食太多。

●勿與人參同食：會削弱補氣效果。

●甲狀腺異常者：建議煮熟後食用，勿過量。

吃對時令、吃出健康

白蘿蔔不僅是秋冬餐桌上最實惠的營養寶藏，更是能「解膩、排毒、抗氧化」的超級蔬菜。想在換季時期提升免疫力、養出好氣色？營養師建議，不妨先從每天的一碗白蘿蔔湯開始！

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中