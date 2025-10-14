您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
健康網》白蘿蔔6大功效 降脂潤喉、抗發炎
〔健康頻道／綜合報導〕「冬吃蘿蔔、夏吃薑，一年四季保安康！」營養師林俐岑在臉書專頁發文指出，白蘿蔔有「平民人參」的美名，不僅熱量極低、營養豐富，還能幫助消化、排毒、降血脂、抗氧化，是秋冬季節最平價卻最強的保健蔬菜之一。白蘿蔔的盛產期從11月到隔年3月，現在正是開始品嚐「當季最好吃的蘿蔔」的時候！
腸胃清道夫＋天然排毒湯
白蘿蔔水分高達90%以上，每100克僅約18大卡，是減重者與外食族的「超輕食」首選。其富含：
●膳食纖維：促進腸胃蠕動、改善便秘。
●維生素C：抗氧化、提升免疫力。
●鉀：維持血壓平衡、幫助排水。
●含硫化合物（硫代葡萄糖苷、異硫氰酸酯）：具抗菌、抗發炎、抑制腫瘤生長功效。
●酵素類（澱粉酶、脂肪酶）：促進食物分解、助消化。
白蘿蔔6大健康功效曝光
1、幫助消化、防脹氣：白蘿蔔的天然酵素能分解油脂、減少脹氣，日本料理中的「蘿蔔泥佐炸物」正是運用這項特性。
2、潤喉止咳、化痰清熱：性涼入肺，有助緩解喉嚨乾癢、痰多或感冒初期不適。營養師推薦「洋蔥白蘿蔔排骨湯」，潤喉又暖胃。
3、啟動肝臟解毒機制：含「異硫氰酸酯」能幫助肝臟代謝毒素，特別適合外食族、壓力大或常喝酒的人。
4、穩血糖、降血脂、防脂肪肝：蘿蔔纖維能延緩血糖上升，植化素則有助改善脂質代謝，對代謝症候群有潛在保護力。
5、利尿排水、抗水腫：高鉀低鈉的組合促進體內水分代謝，芥子油揮發物還能幫助血液循環。
6、抗氧化、防癌潛力強：異硫氰酸酯能抑制癌細胞增生、促進凋亡，被譽為「天然防癌蔬菜」。
營養師推薦吃法TOP 5
1、涼拌生食：保留最多維生素C與酵素。
2、煮湯燉煮：釋放自然甜味，潤胃解膩。
3、蘿蔔泥：搭配炸物、烤魚最解膩。
4、蘿蔔乾：膳食纖維更高，助腸胃蠕動。
5、蘿蔔汁：加蜂蜜、梨潤喉可止咳。
食用注意事項
●脾胃虛寒者：建議加薑片同煮，避免生食太多。
●勿與人參同食：會削弱補氣效果。
●甲狀腺異常者：建議煮熟後食用，勿過量。
吃對時令、吃出健康
白蘿蔔不僅是秋冬餐桌上最實惠的營養寶藏，更是能「解膩、排毒、抗氧化」的超級蔬菜。想在換季時期提升免疫力、養出好氣色？營養師建議，不妨先從每天的一碗白蘿蔔湯開始！
