健康網》換季肌膚乾又癢 6大護膚營養素上場

營養師楊婷貽表示，富含維生素A的南瓜等食材，有助維持皮膚黏膜健康、預防青春痘，也能維護肌膚保水；示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕時序已進入24節氣的寒露，意味著氣候將漸漸轉涼、雨水減少，也會開始變得乾燥。此時除可塗抹保養品保濕肌膚、避免乾癢外，好食課營養師楊婷貽（Christina）也強調，日常可補充維生素A、C、D、E、鋅、Omega-3脂肪酸等6大護膚營養素，讓你從內到外做好保養，維持健康水潤的肌膚。

楊婷貽於臉書專頁「好食課」發文表示，換季時節補充護膚關鍵營養素，有助肌膚保水、抗氧化、降發炎，進而達到延緩老化、肌膚穩定的作用；並說明大致有以下6種：

●維生素A：幫助維持皮膚黏膜健康，並可調節皮脂分泌，不僅能預防青春痘，也能幫助肌膚保水；常見食材包含豬肝、南瓜、地瓜、胡蘿蔔、菠菜。

●維生素C：具有抗氧化作用，可減少肌膚氧化傷害，也可促進膠原蛋白合成，增進肌膚保水力；常見食材包含芭樂、奇異果、木瓜、苦瓜、甜椒。

營養師楊婷貽說，維生素C具有抗氧化作用，可減少肌膚氧化傷害、促進膠原蛋白合成，日常可多攝取甜椒等食材；示意圖。（圖取自freepik）

●維生素D：幫助調節體內發炎反應，促進表皮細胞分化，避免角質過度增生，並可減少肌膚發炎情形。除了透過日曬獲得，常見食材包含雞蛋、鮭魚、強化牛奶、日曬乾香菇、鰻魚。

●維生素E：抗氧化作用可幫助身體清除自由基，有助肌膚延緩老化；常見食材包含葵花籽、杏仁、花生、黃豆、青花菜。

●鋅：修復皮膚損傷，預防乾燥與脫屑問題；富含食物包含牡蠣、南瓜籽、牛肉。

●Omega-3脂肪酸：維持肌膚油脂平衡，有助肌膚穩定，改善肌膚乾癢問題；常見食材包含鯖魚、鮭魚、秋刀魚、亞麻仁油、酪梨。

此外，楊婷貽也強調，除須適時補充水分外，也可嘗試減少油炸物、甜食及酒精的攝取。因為高油脂與糖分會增加皮膚發炎情形，酒精則易促使皮膚乾燥，使得外層保護能力降低，更容易產生皺紋與老化問題。

