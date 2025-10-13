自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

長榮空服員抱病執勤返台病逝 石崇良：可遠距醫療是否需轉降折返

2025/10/13 18:12

長榮空服員抱病執勤返台病逝 石崇良：可遠距醫療是否需轉降折返

長榮航空1名空服員抱病執勤，返台後住院離世，訊息傳出後社群平台炸鍋。（資料照）

〔記者林志怡／台北報導〕長榮航空1名空服員抱病執勤，返台後住院離世，訊息傳出後社群平台炸鍋，且據傳該位空服員在機上就已出現身體不適。衛福部長石崇良表示，航空公司會與醫療院所等簽訂遠距醫療諮詢服務合約，在機上沒有醫療人員可提供協助時，透過遠距醫療評估患者情況，以及是否有轉降、折返的需要。

1名長榮航空的空服員抱病執勤，在機上就已出現身體不適，返台後住院數日後不幸離世，且據傳該位空服員返程期間，曾計畫聯繫醫療線上支援系統（Medlink），但後來並未採取進一步措施。

石崇良表示，Medlink是航空公司與醫療院所自行簽訂的遠距醫療諮詢服務，通常機上發生狀況，會先廣播詢問機上是否有醫療背景的乘客可以提供協助，若無人可提供幫助，可以透過地面提供遠距醫療諮詢，給予處理建議，以及建議該位患者是否可以繼續搭乘飛機，或需立刻折返、轉降。

此外，石崇良說，他過去曾遇過幾次提供機上遠距醫療協助的情況，通常機長最後都會詢問患者是否適合繼續搭乘班機，而過去文獻指出，飛機飛行途中有一定機率發生緊急醫療事件，航空公司也會思考因應作為，確保旅客安全，也幫助機長判斷，華航過去就曾經讓醫師搭機時可以登錄資訊，讓機上人員知道班機是否有醫療人員，在緊急情況發生時可提供協助。

石崇良提到，平時也會宣導旅客搭機前審慎評估自己的身體情況，畢竟搭乘長途航班，可能一飛就是10餘小時，在機上「叫天天不應，叫地地不靈」，航空公司也會儘可能準備應變措施，飛機上也設有急救包，在有醫療人員的情況下可以使用。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中