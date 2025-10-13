長榮空服員抱病執勤返台病逝 石崇良：可遠距醫療是否需轉降折返

長榮航空1名空服員抱病執勤，返台後住院離世，訊息傳出後社群平台炸鍋。（資料照）



〔記者林志怡／台北報導〕長榮航空1名空服員抱病執勤，返台後住院離世，訊息傳出後社群平台炸鍋，且據傳該位空服員在機上就已出現身體不適。衛福部長石崇良表示，航空公司會與醫療院所等簽訂遠距醫療諮詢服務合約，在機上沒有醫療人員可提供協助時，透過遠距醫療評估患者情況，以及是否有轉降、折返的需要。

1名長榮航空的空服員抱病執勤，在機上就已出現身體不適，返台後住院數日後不幸離世，且據傳該位空服員返程期間，曾計畫聯繫醫療線上支援系統（Medlink），但後來並未採取進一步措施。

石崇良表示，Medlink是航空公司與醫療院所自行簽訂的遠距醫療諮詢服務，通常機上發生狀況，會先廣播詢問機上是否有醫療背景的乘客可以提供協助，若無人可提供幫助，可以透過地面提供遠距醫療諮詢，給予處理建議，以及建議該位患者是否可以繼續搭乘飛機，或需立刻折返、轉降。

此外，石崇良說，他過去曾遇過幾次提供機上遠距醫療協助的情況，通常機長最後都會詢問患者是否適合繼續搭乘班機，而過去文獻指出，飛機飛行途中有一定機率發生緊急醫療事件，航空公司也會思考因應作為，確保旅客安全，也幫助機長判斷，華航過去就曾經讓醫師搭機時可以登錄資訊，讓機上人員知道班機是否有醫療人員，在緊急情況發生時可提供協助。

石崇良提到，平時也會宣導旅客搭機前審慎評估自己的身體情況，畢竟搭乘長途航班，可能一飛就是10餘小時，在機上「叫天天不應，叫地地不靈」，航空公司也會儘可能準備應變措施，飛機上也設有急救包，在有醫療人員的情況下可以使用。

