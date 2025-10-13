自由電子報
健康 > 抗老養生 > 皮膚醫美

健康網》長榮空服猝逝 醫：須血檢揪出血清蛋白鐵異常

2025/10/13 20:26

長榮航空。（資料照）

長榮航空。（資料照）

首次上稿：18:32

更新上稿：20:26

〔健康頻道／綜合報導〕長榮航空空服員執勤途中突感不適，返台後未料病情急轉直下，不幸病逝。據悉，她可能罹患罕見的自體免疫疾病「史迪爾氏症」（Adult-onset Still’s disease）。醫師提醒，此症典型症狀為反覆發燒、關節疼痛、皮疹等，可能還會有喉嚨痛、肝脾腫大或淋巴節腫大、肝功能異常。若持續發燒不退，且對一般消炎藥反應不佳，務必盡速就醫檢查。

到底什麼是史迪爾氏症？林口長庚風濕過敏免疫科曾在臉書發文指出，史迪爾氏症是一種很少見的全身性發炎疾病，包括幼年風濕性關節炎（JRA）和成人史迪爾氏症（AOSD）。成人史迪爾氏症是一種不明原因的發炎性免疫疾病，好發年齡呈雙峰分佈，落在15-25歲以及36-46歲區間。患者的發炎指數上升，從血檢中，其關鍵的「血清蛋白鐵」（Ferritin）指數相當高，排除其他免疫學疾病後，診斷為「成人史迪爾氏症候群」。

醫師表示，史迪爾氏症典型症狀為反覆發燒、關節疼痛、皮疹等；圖為情境照。（圖取自freepik）

醫師表示，史迪爾氏症典型症狀為反覆發燒、關節疼痛、皮疹等；圖為情境照。（圖取自freepik）

據長庚醫院風濕過敏免疫科衛教資料表示，成人史迪爾氏症的主要症狀，包括發燒至少達到39°C且至少持續1週；關節痛或關節炎至少持續2週；非發癢性的鮭魚色紅疹，經常隨著發燒時出現，分布於軀幹四肢；白血球過高。次要條件則為喉嚨痛、肝脾腫大或淋巴節腫大、肝功能測試結果異常、無類風濕因子（RF）及抗核抗體（ANA）。如符合其中條件，請盡速至醫院做進一步檢查。

