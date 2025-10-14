自由電子報
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》打造不感冒體質！ 專家推薦秋季3大營養「秘密武器」

2025/10/14 12:26

現在正是抵禦流感的季節，專家建議，不妨多攝取富含維生素C、D與鋅的當季食物；圖為情境照。（圖取自freepik）

現在正是抵禦流感的季節，專家建議，不妨多攝取富含維生素C、D與鋅的當季食物；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕隨著秋冬季節感冒和流感的到來，專家敦促民眾可以在家庭的常備食品中，準備一些「秘密武器」！不妨多攝取富含維生素C、D與鋅的當季食物；不吃肉類的民眾則可以多吃菇類，以強化免疫系統。

The Mirror》報導，天氣逐漸進入秋天，流感等疫情開始流行，許多家庭已經開始擔心感冒季節或是病毒的傳播，營養專家拉拉．朱斯蒂（Lara Giusti）分享能在流感季節前強化全家免疫系統的秋季優質食材。

她建議，多攝取富含維生素C、D與鋅的當季食物，這些營養素是自然提升免疫力的關鍵。天然維生素C大量存在於各類莓果、柑橘類水果，以及深綠色葉菜中；富含天然維生素D的食物，包括鮭魚、沙丁魚、鯖魚等油脂豐富的魚類，以及蛋黃。

對於不吃肉類或動物性產品的人來說，菇類是很好的替代選擇。她說：「在結果階段有經過光照培育的菇類，例如香菇等都是天然維生素D的極佳來源。」

另外，博姿藥局（Boots）的營養師維琪．潘寧頓（Vicky Pennington）也推薦幾道簡單又富含維生素D的秋季食譜：

●濃郁鮭魚派

●吐司沙丁魚

●金黃蛋黃鬆軟歐姆蛋

至於補充維生素C的料理，維琪建議，只要在日常菜餚中多加一點食材即可：「可以在湯裡加入羽衣甘藍、在燉菜中拌入菠菜，或在餐點上擠一點檸檬汁，就能攝取到關鍵的維生素C。」

維琪提到，若想補充鋅，不妨把洋芋片換成腰果、在燕麥粥上撒些南瓜子，或在咖哩裡加入鷹嘴豆，都能為免疫系統提供額外的補充。

