健康網》男性下半身很重要！ 研究：練腿護脊椎、防跌倒

〔健康頻道／綜合報導〕一般民眾通常被男性健美選手的寬肩V型身材吸引，會以為這樣的男性具有魅力。然而，研究顯示，強壯的腿部與臀部肌群不僅能提升行動能力，還能保護脊椎、維持平衡，甚至對隨年齡增長的荷爾蒙健康有所幫助。科學家指出，真正的力量基礎其實在腰部以下，它才是健康的關鍵。。

《National Geographic》報導，休士頓衛理醫院運動訓練師邁克爾．波普（Michael Pope）認為，男性的上半身是「展示肌群」，下半身是「行動肌群」。但就功能性而言，「下半身才是大多數時間真正幫助我們的關鍵。」

研究顯示，下半身力量，尤其是臀部肌群，可能是男性健康老化最容易被忽略的關鍵之一。男性過了30歲後，肌肉開始流失，可能導致持續的傷痛、下背痛以及活動力下降；過了60歲，肌肉衰退速度更快。一項研究發現，臀部肌肉的肌密度較低、力量生成較弱，相較於下肢其他肌肉更容易退化。骨密度也會下降，儘管男性下降速度比女性慢。

邁克爾．波普表示，肌力訓練是對抗這些問題的好方法，它並不能阻止衰老，但它能幫助骨骼保持強健，增加肌肉質量。這就是為什麼臀部和下半身很重要。

強壯的臀部保護身體免受傷害

臀肌（臀大肌、臀中肌和臀小肌）是人體最重要的肌肉之一，負責維持平衡、保持姿勢並預防傷害。隨著年齡增長，下肢力量的下降會顯著增加跌倒的風險，尤其是在老年人中。根據美國疾病管制與預防中心的數據，每年近1/4的65歲以上成年人會跌倒，這通常會導致骨折或喪失獨立生活能力。大多數跌倒是可以預防的。

邁克爾．波普指出，臀肌無力也會導致另一個常見問題：腰痛。強壯的臀肌能夠穩定骨盆和軀幹，並保持脊椎對齊，從而支撐良好的體態。當這些肌肉無力時，臀部可能會傾斜或旋轉，從而給腰椎帶來壓力。

總的來說，更強的臀肌能讓日常活動更順暢、更安全。彎腰撿箱子或爬樓梯等動作都會感覺更輕鬆，也更不容易扭傷或拉傷。

