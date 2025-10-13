情人如何分手？ 專家：道歉、道謝、道愛、道別

台中市發生情殺案，警方到場採證。（民眾提供）

〔記者歐素美／台中報導〕台中市發生情殺案！37歲蕭男疑因感情糾紛情緒失控，到女友家持美工刀與磚頭攻擊女友、女友母親及隔壁租客，造成3人受傷送醫，最後遭警方壓制逮捕，國立台北護理健康大學特聘教授、現任醫療健康諮商心理學會理事長李玉嬋表示，面對恐佈或暴力情人，最好不要落單，要約在公共場合見面，並要有預備，身上要有防備的措施及要懂得求救，並懂得用道歉、道謝、道愛及道別，好好分手。

李玉嬋說，一個人生氣時也是最容易衝動的時刻，有些人面對災難或逆境，無法練習接受，分手即是個人的感情災難或逆境，因此，面對感情要有預備，感情不可能天長地久，非預期的分手，對人來說就像是災難來了，有的人接受不了，無法面對或不知如何面對，因此，告訴對方壞消息時要有技巧及方式。

請繼續往下閱讀...

李玉嬋指出，恐怖情人或暴力情人，在相處過程其實都有跡可尋，要學會分辨，慢慢釋放訊號，循序漸近，讓對方知道彼此不合，無法長期相處，不要突然分手，讓對方感覺像山崩地裂，但分手時要說清楚，並可藉由第三者的陪伴或協助，讓對方接受，度過危機。

李玉嬋強調，面對恐佈或暴力情人，談分手或相見，千萬不要落單，最好約在公共場合，身上最好放有保護自己的東西，遇難時要懂得求救。並要懂得用「道歉、道謝、道愛、道別」，好好分手，即向對方說明要分手很抱歉，但感謝對方過去的照顧，相處過程讓自己也學習成長，未來各自安好等。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法