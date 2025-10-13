自由電子報
沒抽菸也中！5旬男健檢驚見肺腫瘤 「單孔達文西手術」3天出院

2025/10/13 16:56

手術前胸部電腦斷層，右側肺臟腫瘤（方框處）。（大里仁愛醫院提供）

手術前胸部電腦斷層，右側肺臟腫瘤（方框處）。（大里仁愛醫院提供）

〔記者許國楨／台中報導〕沒抽菸、沒肺癌家族史，怎麼可能？台中市50歲吳先生近日得知右肺長了一顆2公分腫瘤時，難以置信，平日作息規律、自認身體健康的他，只是在例行健康檢查中做了低劑量電腦斷層（LDCT），沒想到這一檢查意外救了命。

吳先生在得知結果後，立刻前往仁愛長庚合作聯盟醫院（大里仁愛醫院）尋求協助，經胸腔暨心臟血管外科醫師林宜右詳細評估後，確診為肺部腫瘤，建議盡快手術切除，且為降低手術創傷與術後疼痛，決定採用目前最先進的「單孔達文西機器人微創手術」（健保給付）進行治療。

林宜右說明，傳統開胸手術往往要在胸壁劃開10多公分大傷口，不僅疼痛劇烈、恢復期長，甚至可能留下明顯疤痕，微創胸腔鏡雖已減輕不適，但仍需多個傷口，而達文西機器人系統結合3D高解析影像與靈巧機械手臂，讓醫師能在放大視野下進行更細膩操作。

林宜右更進一步運用「單孔技術」，僅在患者右側胸壁開約4公分小切口，就能完成整個腫瘤切除，術後出血少、疼痛輕、恢復快，手術過程順利，吳先生術後隔天便能自行下床活動，三天內康復出院。

林宜右指出，「單孔達文西手術」不僅創傷小、疼痛少，還能有效降低感染風險，並保留更多健康肺組織，提升手術安全性與病人預後，他也提醒，肺癌初期幾乎沒有症狀，即使是不菸族，也可能因環境或體質而罹病，建議有吸菸史或家族病史者，應定期接受低劑量電腦斷層篩檢（LDCT），及早發現及早治療，才能守護健康。

林宜右醫師和達文西機器人手術機器。（大里仁愛醫院提供）

林宜右醫師和達文西機器人手術機器。（大里仁愛醫院提供）

 

