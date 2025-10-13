自由電子報
嘉大等團隊研究證實 益生菌K6能有效減輕焦慮提升運動表現

2025/10/13 16:53

嘉大體育與健康休閒學系助理教授陳建瑋（右一）與研究團隊台北護理健康大學教授黃文經（左一）等人合影。（嘉大提供）

嘉大體育與健康休閒學系助理教授陳建瑋（右一）與研究團隊台北護理健康大學教授黃文經（左一）等人合影。（嘉大提供）

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕嘉義大學等研究團隊研究證實，補充益生菌K6能有效減輕憂鬱與焦慮症狀，改善葡萄糖耐受性及耐力運動表現，特別適合需要保持高強度工作與運動表現的族群，幫助他們提升身心狀態，已於近期發表在國際知名醫學期刊「International Journal of Medical Sciences」。

此項研究成果由嘉大體育與健康休閒學系助理教授陳建瑋攜手台北護理健康大學、台北教育大學及中興大學研究團隊共同完成；此項跨校、跨領域合作，彰顯各校在運動醫學、營養科學與跨領域健康促進研究上的深厚實力。

研究團隊表示，此研究的重要性在於針對現代人普遍面臨的睡眠不足挑戰，提出了一套確切可行的營養增補方案。

研究透過動物模型，模擬睡眠不足與運動訓練負荷對生理造成的影響，並探討益生菌 Lactobacillus kefiranofaciens K6（克菲爾乳桿菌K6）補充，是否能有效緩解睡眠剝奪引發的生理失調、神經心理問題以及運動表現下降。

研究結果證實，補充益生菌K6能有效減輕憂鬱與焦慮症狀，改善葡萄糖耐受性及耐力運動表現；此外，更能透過降低發炎反應、調節晝夜節律基因及緩解壓力來全面提升整體健康，此研究為益生菌在健康促進與運動營養的應用上，提供了強而有力的新科學佐證。

研究團隊指出，益生菌K6有望成為一種有效的營養補充策略，不僅能減輕睡眠不足帶來的健康風險，還能提升身體面對睡眠剝奪與體能挑戰時的適應力與表現。

嘉大體健休系陳建瑋助理教授團隊以睡眠剝奪誘發裝置建立睡眠剝奪動物模型。（嘉大提供）

嘉大體健休系陳建瑋助理教授團隊以睡眠剝奪誘發裝置建立睡眠剝奪動物模型。（嘉大提供）

