自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 心理精神

從39.7至44.2公斤 社區失智友善見證阿嬤「樂智奇蹟」

2025/10/13 16:41

阿嬤認真學習手作吐司披薩。（北區衛生所提供）

阿嬤認真學習手作吐司披薩。（北區衛生所提供）

〔記者王姝琇／台南報導〕曾經營雜貨店的退休阿嬤，出現認知退化與語言退縮狀況，媳婦協助阿嬤到北區「樂智據點」參與課程，社工甚至透過錄音或來電提醒，鼓勵她出門，體重從39.7增至44.2公斤，為社區推動失智友善帶來最佳見證。

今年3月阿嬤在家中跌倒卻無法清楚表達，直到送醫檢查才發現傷勢，讓家屬十分擔心。原來阿嬤退休後逐漸出現認知退化與語言退縮，不僅常常重複問話，在家也顯得懶散寡言。數個月前在媳婦協助與家人鼓勵下，阿嬤首次到樂智據點參觀。

據點社工敏銳地觀察到，阿嬤罹患嚴重肌少症，行走與起身困難，無法直立站好。社工隨即協助家屬撥打1966長照專線，申請居家備餐服務，並轉介至醫院進行失智評估，結果顯示為極輕度到輕度失智（符合據點收案標準）。阿嬤3個月前開始參與據點課程，中午能享用營養餐食，下午準時參與活動。偶爾懶惰時，社工甚至會透過錄音或來電提醒，鼓勵她出門。

家屬欣慰表示，如今阿嬤聽到社工聲音就會立刻準備前往據點，甚至主動表達「想快點去上課」。令人驚喜的是，阿嬤的體重從39.7公斤提升至44.2公斤，上課時能自行起身、不再喊痛，回家也能自己走路，還變得健談，願意與他人互動交流。

這段轉變讓家屬充滿感激，直言阿嬤「變得更有精神，更快樂」。據點社工表示，此案不僅呈現出失智友善據點在資源連結與專業陪伴上的成效，更展現長者在支持環境下仍能持續進步，為家庭注入希望，也為社區推動失智友善帶來最佳見證。

台南市北區樂智據點帶領長者一起動手做吐司披薩。（北區衛生所提供）

台南市北區樂智據點帶領長者一起動手做吐司披薩。（北區衛生所提供）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中