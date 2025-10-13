從39.7至44.2公斤 社區失智友善見證阿嬤「樂智奇蹟」

阿嬤認真學習手作吐司披薩。（北區衛生所提供）

〔記者王姝琇／台南報導〕曾經營雜貨店的退休阿嬤，出現認知退化與語言退縮狀況，媳婦協助阿嬤到北區「樂智據點」參與課程，社工甚至透過錄音或來電提醒，鼓勵她出門，體重從39.7增至44.2公斤，為社區推動失智友善帶來最佳見證。

今年3月阿嬤在家中跌倒卻無法清楚表達，直到送醫檢查才發現傷勢，讓家屬十分擔心。原來阿嬤退休後逐漸出現認知退化與語言退縮，不僅常常重複問話，在家也顯得懶散寡言。數個月前在媳婦協助與家人鼓勵下，阿嬤首次到樂智據點參觀。

據點社工敏銳地觀察到，阿嬤罹患嚴重肌少症，行走與起身困難，無法直立站好。社工隨即協助家屬撥打1966長照專線，申請居家備餐服務，並轉介至醫院進行失智評估，結果顯示為極輕度到輕度失智（符合據點收案標準）。阿嬤3個月前開始參與據點課程，中午能享用營養餐食，下午準時參與活動。偶爾懶惰時，社工甚至會透過錄音或來電提醒，鼓勵她出門。

家屬欣慰表示，如今阿嬤聽到社工聲音就會立刻準備前往據點，甚至主動表達「想快點去上課」。令人驚喜的是，阿嬤的體重從39.7公斤提升至44.2公斤，上課時能自行起身、不再喊痛，回家也能自己走路，還變得健談，願意與他人互動交流。

這段轉變讓家屬充滿感激，直言阿嬤「變得更有精神，更快樂」。據點社工表示，此案不僅呈現出失智友善據點在資源連結與專業陪伴上的成效，更展現長者在支持環境下仍能持續進步，為家庭注入希望，也為社區推動失智友善帶來最佳見證。

台南市北區樂智據點帶領長者一起動手做吐司披薩。（北區衛生所提供）

