健康網》腳後跟老是脫屑？ 醫曝「掉皮」隱藏健康危機

從乾裂、發癢到變厚出血，腳跟不同的「掉皮」狀況，背後都有隱藏的健康危機；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕你是否發現，腳後跟經常乾裂、脫屑，擦再多乳液也沒用？其實，這不只是皮膚乾燥那麼簡單。胸腔暨重症醫學科醫師黃軒指出，腳後跟的狀況，就像身體發出的警訊，透露出皮膚保濕、代謝、甚至血液循環問題。從乾裂、發癢到變厚出血，不同的「掉皮」狀況背後都有健康危機。

黃軒在臉書專頁「黃軒醫師 Dr. Ooi Hean」發文分享，民眾的腳後跟老是脫屑，潛藏著身體祕密。他歸納以下4種必須重視的狀況與解決之道：

請繼續往下閱讀...

●乾裂型

腳後跟常被忽略，洗澡熱水一沖、少保濕，角質越來越厚，水分留不住就會乾裂。黃軒建議，洗澡後塗含尿素10%-20%的乳膏，一週輕磨角質一次，睡前擦凡士林加棉襪，隔天腳底會更柔軟，這類「乾裂型脫屑」最常見，也最容易改善。

●癢屑型

若除了脫皮還會癢、紅、滲液，多半是香港腳（足癬）。真菌最愛潮濕不透氣環境。黃軒建議，使用抗黴菌藥膏（如terbinafine、clotrimazole），保持腳部乾爽、每日換襪，公共浴室和泳池務必穿拖鞋。要注意的是，香港腳不會自癒，拖太久可能延伸到趾甲，變成「灰指甲」，治療就更費時。

●厚裂型

腳後跟又硬又厚、甚至裂開出血，要警覺糖尿病足或循環不良。若有腳麻、冰冷、傷口不癒、皮膚變黑，應盡快檢查血糖與血管，避免裂口惡化成潰瘍。

●營養也在說話

若缺乏維生素A、E、Omega-3脂肪酸，皮膚會變得乾燥脆弱。想讓腳後跟光滑，從飲食就能開始。可多吃酪梨、橄欖油、鮭魚、核桃、亞麻籽、南瓜、胡蘿蔔，幫助修復皮膚。

黃軒總結，乾裂代表缺水，癢屑暗示真菌感染，厚裂可能是循環或代謝異常。腳雖在身體最下方，卻最能透露健康狀況。不妨擦乳液、換襪子，或是偶爾泡個溫水腳，修復皮膚一整天的壓力。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法