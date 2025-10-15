健康網》紅茶、綠茶助抗老！ 研究揭每天這樣喝細胞老得慢

耳鼻喉科/功能醫學醫師許嘉珊表示，雖然較多研究顯示綠茶可能更有助於保護細胞與維持端粒，但紅茶的抗老化潛力也不容小覷；示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕許多研究發現，茶不只是解渴，更可能延緩老化。耳鼻喉科/功能醫學醫師許嘉珊表示，綠茶、紅茶（黑茶）都含有多酚等植物化合物，可調節發炎、保護細胞。此外，國外研究也特別指出，每天飲用約3杯茶或至少6公克茶葉者，生物年齡加速的情況較少，也就是說，其細胞老化速度可能更慢。

許嘉珊於臉書專頁「履行生活 許嘉珊醫師」發文指出，根據2024年發表於《The Lancet Regional Health – Western Pacific》的研究，分析中國與英國超過40萬人資料，結果發現每天 3 杯茶或6–8公克茶葉的人，生物年齡加速的情況較少，代表他們的細胞老化速度可能更慢。因此，茶飲也成為目前科學界關注的抗老化天然飲品之一。

請繼續往下閱讀...

多數研究認為，茶類整體具有抗老化效果。不過，有些流行病學研究則指出，綠茶和「成功老化」的指標呈正向關聯，而紅茶益處可能略低於綠茶。至於為什麼綠茶常被特別提到？這是因為綠茶富含兒茶素（特別是 EGCG），被認為有助於維持端粒長度、降低DNA甲基化年齡、減緩細胞老化。而紅茶在發酵過程中兒茶素轉化為茶黃素，也有保護腦部與延緩認知退化的潛力，但目前證據相對較少。

許嘉珊進一步表示，目前仍無直接臨床試驗真正比較「綠茶vs.紅茶」對於端粒長度、表觀遺傳時鐘等「生物老化指標」的影響。換句話說，我們知道喝茶有好處，但對於哪一種茶才是王者，科學上仍無法百分之百下定論。至於實用飲茶建議部分，每天2-3杯為最常見研究劑量，綠茶或紅茶未有指定，只要是無糖、少加工的純茶即可。但仍提醒須注意咖啡因耐受，心悸、失眠者可改喝低咖啡因或無咖啡因茶。

許嘉珊最後也強調，依研究來看，喝茶確實與「延緩細胞老化」有關，不論綠茶或紅茶都值得適量飲用。但均衡飲食、充足睡眠、適當紓壓與運動，再搭配每日 2–3 杯杯無糖純茶的飲用習慣，才是最實在的抗老化策略。

