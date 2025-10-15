自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》紅茶、綠茶助抗老！ 研究揭每天這樣喝細胞老得慢

2025/10/15 06:39

耳鼻喉科/功能醫學醫師許嘉珊表示，雖然較多研究顯示綠茶可能更有助於保護細胞與維持端粒，但紅茶的抗老化潛力也不容小覷；示意圖。（圖取自freepik）

耳鼻喉科/功能醫學醫師許嘉珊表示，雖然較多研究顯示綠茶可能更有助於保護細胞與維持端粒，但紅茶的抗老化潛力也不容小覷；示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕許多研究發現，茶不只是解渴，更可能延緩老化。耳鼻喉科/功能醫學醫師許嘉珊表示，綠茶、紅茶（黑茶）都含有多酚等植物化合物，可調節發炎、保護細胞。此外，國外研究也特別指出，每天飲用約3杯茶或至少6公克茶葉者，生物年齡加速的情況較少，也就是說，其細胞老化速度可能更慢。

許嘉珊於臉書專頁「履行生活 許嘉珊醫師」發文指出，根據2024年發表於《The Lancet Regional Health – Western Pacific》的研究，分析中國與英國超過40萬人資料，結果發現每天 3 杯茶或6–8公克茶葉的人，生物年齡加速的情況較少，代表他們的細胞老化速度可能更慢。因此，茶飲也成為目前科學界關注的抗老化天然飲品之一。

多數研究認為，茶類整體具有抗老化效果。不過，有些流行病學研究則指出，綠茶和「成功老化」的指標呈正向關聯，而紅茶益處可能略低於綠茶。至於為什麼綠茶常被特別提到？這是因為綠茶富含兒茶素（特別是 EGCG），被認為有助於維持端粒長度、降低DNA甲基化年齡、減緩細胞老化。而紅茶在發酵過程中兒茶素轉化為茶黃素，也有保護腦部與延緩認知退化的潛力，但目前證據相對較少。

許嘉珊進一步表示，目前仍無直接臨床試驗真正比較「綠茶vs.紅茶」對於端粒長度、表觀遺傳時鐘等「生物老化指標」的影響。換句話說，我們知道喝茶有好處，但對於哪一種茶才是王者，科學上仍無法百分之百下定論。至於實用飲茶建議部分，每天2-3杯為最常見研究劑量，綠茶或紅茶未有指定，只要是無糖、少加工的純茶即可。但仍提醒須注意咖啡因耐受，心悸、失眠者可改喝低咖啡因或無咖啡因茶。

許嘉珊最後也強調，依研究來看，喝茶確實與「延緩細胞老化」有關，不論綠茶或紅茶都值得適量飲用。但均衡飲食、充足睡眠、適當紓壓與運動，再搭配每日 2–3 杯杯無糖純茶的飲用習慣，才是最實在的抗老化策略。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中