健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》發酵食物顧腸抗發炎 3大地雷當心血糖、血壓飆

2025/10/13 18:52

科博特診所院長劉博仁分享國外研究指出，攝取發酵食物不只補好菌，也提供能夠保護腸道健康、調節免疫、降低發炎的代謝分子；示意圖。（圖取自freepik）



〔健康頻道／綜合報導〕泡菜不僅是餐桌上的配角，也是有益健康的食物之一。科博特診所院長劉博仁分享國外研究指出，攝取發酵食物不只補好菌，也提供能夠保護腸道健康、調節免疫、降低發炎的代謝分子。但特別提醒發酵食物雖然好處多，也潛藏鈉太高、糖太多，容易造成血壓、血糖飆高波動大，以及保存不當可能發霉污染等隱藏威脅。因此，建議應選擇低鹽低糖的產品，並注意來源乾淨、適量攝取。

劉博仁於臉書專頁「劉博仁營養功能醫學專家」發文指出，發酵是一個讓微生物參與食物轉化的過程。乳酸菌、酵母菌、放線菌等，將糖份或蛋白質變成新的代謝物，讓食物變酸、變香，也變得更容易吸收。如韓國泡菜、台式酸菜、味噌、納豆、天貝、優格、康普茶等，均屬於發酵食物。

劉博仁說，據最新研究（Park & Mannaa, Foods, 2025）指出，發酵食物不只是補好菌，且能增加菌相多樣性，提供能夠調節免疫、降低發炎的代謝分子，還能提升營養吸收度，進而保護腸道黏膜健康。這樣的觀點，也讓發酵食物成為營養醫學的新主角。

3大雷區別勿踩

劉博仁並進一步說明，發酵食物雖然好處多，但特殊族群如免疫低下、孕婦或對組胺敏感者，仍應避免食用未經殺菌或過度發酵的產品。另，一般人攝取時，也應留意以下3地雷：

鈉太高：泡菜、味噌、醬菜鹽份高，吃太多容易血壓飆升。

糖太多：市售優格、康普茶常加入糖，反而讓血糖易波動。

發霉污染：自製發酵品若環境不乾淨，可能滋生霉菌。

此外，劉博仁提醒應選擇來源可靠、低鹽低糖的產品，開封後冷藏、儘早吃完，也不要長期固定吃單一發酵食品。並強調只要吃得適量、來源乾淨，發酵食物確實能幫助腸道健康、免疫平衡、發炎調節；但也要記得健康是整體習慣，而非只靠一種食物來拯救。

