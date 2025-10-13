超級細菌抗藥性飆升！ 世衛：全球1/6感染抗生素失效恐致命

超級細菌預計大規模致死，抗藥性難題加劇全球風險。示意圖。（圖取自freepik）

〔編譯陳成良／綜合報導〕世界衛生組織（WHO）13日發出嚴峻警告：藥物抗藥性細菌感染正全球急劇攀升，不僅嚴重削弱挽救生命的治療效力，甚至可能使輕微傷口與常見感染足以致命。聯合國這家衛生機構揭露，2023年全球經實驗室確診的細菌感染中，高達1/6已對現有抗生素治療產生抵抗力。

據《法新社》報導，世衛抗生素抗藥性部門主管胡汀（Yvan J-F. Hutin）強調：「這些發現令人深感憂慮。隨著抗生素抗藥性（Antimicrobial Resistance, AMR）持續上升，我們的治療選擇正急速枯竭，將無數生命推向險境。」細菌發展抵抗藥物的能力由來已久，而人類、動物與食物中抗生素的巨量使用，無疑加速了此一進程。根據世界衛生組織數據，具抗藥性的「超級細菌」每年直接導致逾1百萬人死亡，並與近5百萬人的死亡原因相關。

一份關於抗生素抗藥性監測的報告指出，在截至2023年的5年期間，逾4成受監測抗生素出現顯著抗藥性增長，平均每年增幅介於5%至15%之間。報告特別點出，全球大腸桿菌（E. coli）感染逾40%、肺炎克雷伯氏菌（K. pneumoniae）感染逾55%，現已對首選治療藥物第三代頭孢菌素（third-generation cephalosporins）產生抗藥性。世衛總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）警示：「抗生素抗藥性正超越現代醫學進展，嚴重威脅全球家庭健康。」

儘管監測有所進步，全球仍近半（48%）國家未能回報相關數據，胡汀坦言許多地區正處於「盲目飛行」（flying blind）狀態。現有數據顯示，大多數抗藥性案例發生在醫療系統薄弱且監測不足的東南亞、東地中海及非洲地區，其中東南亞與東地中海每三起感染有一例抗藥性。世衛也憂心，對抗日益擴散的抗藥性細菌，新檢測與治療藥物供應嚴重不足。

胡汀提醒，這構成迫在眉睫的「未來威脅」，並強調「抗生素使用量增加、抗藥性上升，加上新藥研發減少」，這是一個極度危險的組合。

