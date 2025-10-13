52歲義消胸痛急診突昏迷 心跳曾停止44分鐘奇蹟重生

52歲傅姓義消（左2）與其他3位曾經心跳停止、如今成功康復的病友，一同出席團聚會，分享生命重生的喜悅。（記者劉婉君攝）

〔記者劉婉君／台南報導〕52歲傅姓義消，因胸痛察覺情況不對勁，打119報案，到院後診斷為急性心肌梗塞，卻在急診時突發性心律不整，心跳停止，經急救並啟動葉克膜，順利搶回一命，他今（13）日回到奇美醫院，感謝所有曾經參與搶救其生命的每一個人，他表示「曾經心跳停止44分鐘，現在珍惜活著的每一天！」

傅姓義消今天參加奇美醫院「重啟心跳．擁抱新生」團聚會，分享自己的經歷，他說，因為擔任義消，平時就有接受訓練，事發當天突然覺得冒冷汗、胸悶、手腳麻痺，就立即請人打119叫救護車，到達醫院後意識開始模糊，但急救過程的心肺復甦術CPR按壓及電擊等，都還有感覺。

傅男說，再醒過來，已經是20幾天之後。昏迷期間感覺自己好像做了一場夢，期間好像去坐船、到海邊，還有一次打電話叫麥當勞，卻一直等不到餐。

奇美醫院急診醫學部醫師陳韋廷表示，傅男到院前就已經先接獲資訊，因此相關急救程序很快就啟動，第1線急診室很少有患者回來分享，傅男對自己在急救過程有印象，是比較特殊的案例，從其回饋中獲得正向的刺激，「感覺自己做的是有意義的事情，可以再繼續堅持做一點事情。」

消防局長李明峯指出，到院前緊急救護銜接醫院端的緊密合作，共同守護生命，南市OHCA急救成功率從2019年27.5%，至今年截止9月，已提升至35.1%，每增加1個百分點，就是增加15條生命，期待透過這樣的團聚，讓更多人了解急救專業與團隊協作的價值。

