自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》研究：每天坐站轉換做到「這」次數 可降血壓、防老化

2025/10/13 15:47

停經後女性有血壓飆高的困擾，醫師張家銘指出，每天只要多站起來26次，3個月內就能讓血壓回穩；圖為情境照。（圖取自freepik）

停經後女性有血壓飆高的困擾，醫師張家銘指出，每天只要多站起來26次，3個月內就能讓血壓回穩；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕不少停經後女性有血壓飆高的困擾，台北榮總遺傳優生科主任張家銘指出，這是因為停經後，雌激素減少，血管開始慢慢變硬，不一定要劇烈運動，「光是站起來，也能幫助降血壓。」研究顯示，每天只要多站起來26次，3個月內就能降血壓、延緩血管老化。

張家銘在臉書專頁「基因醫師張家銘」發文分享，許多停經後女性常在診間提到「我什麼都沒變，為什麼血壓越來越高？」她們的生活沒有特別變化，吃得也算清淡，雖然運動少了點，但還是有在動。原因出在，停經後，雌激素分泌減少，使得原本保護血管彈性的「隱形雨傘」收了起來。

張家銘提到，加上活動量少了、肌肉流失了、代謝變慢了，原本還撐得住的血壓，就這樣默默往上升。這代表人生另一個階段的課題。一般人都知道運動對血壓好，但是多數人難以做不到每天運動30分鐘，研究發現，不是只有劇烈運動才有用，原來「站起來」就夠了。

穩血壓訣竅！每天實踐「坐與站轉換」動作

2025年發表在《循環》（Circulation）醫學期刊的臨床研究，找了407名停經女性，做了3個月的行為改變實驗。他們有3組：一組照常生活、一組減少久坐時間、另一組則被鼓勵「多站起來」，也就是增加每天的坐-站轉換次數（sit-to-stand transitions）。結果顯示，每天只要多站起來26次，3個月內平均可讓舒張壓下降2.24mmHg、收縮壓下降3.33mmHg

研究也發現，單純減少坐著的時間，對血壓幫助沒那麼明顯；反而是頻繁的「起立」行為，更能喚醒血管和肌肉

每次從坐姿站起時，腿部肌肉短暫收縮，能促進血液循環，讓血流在血管內產生「剪切力」（shear stress）。這種壓力會刺激血管內皮細胞釋放一氧化氮（nitric oxide），幫助血管擴張、減少發炎，使血管恢復彈性、延緩血管老化。

對於停經後缺乏雌激素保護的女性來說，這樣的「起身運動」就是天然的血管保養法，能穩定血壓、延緩血管老化。

張家銘建議，想要血壓穩一點，就讓自己多「動一下」，以下是他分享的方法：

●電視廣告時間，站起來走一下。

●每喝一次水就站起來，活動30秒。

●電話一響，站著講。

●開會前、用電腦前，先站著伸個懶腰。

●上完廁所，順便踱幾步。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中