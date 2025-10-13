自由電子報
1日完成口腔腫瘤切除重建 台大醫院全數位化手術成全國首例

2025/10/13 14:55

台大醫院團隊替52歲石小姐（中）切除下顎骨造釉細胞瘤，並重建下顎及牙齒。左2為台大醫院副院長張志豪，右2為口腔醫學部副主任鄭世榮。（記者蔡昀容攝）

台大醫院團隊替52歲石小姐（中）切除下顎骨造釉細胞瘤，並重建下顎及牙齒。左2為台大醫院副院長張志豪，右2為口腔醫學部副主任鄭世榮。（記者蔡昀容攝）

〔記者蔡昀容／台北報導〕52歲石小姐下顎及牙齦腫大，至台大醫院求診，發現是「下顎骨造釉細胞瘤」。院方組成跨專科醫療團隊，以全數位化方式，完成腫瘤切除、取骨重建下顎、植牙根、假牙裝戴，全數位化手術方式成為台灣首例。

台大醫院口腔醫學部副主任鄭世榮表示，石小姐的良性顎骨腫瘤大小約9公分，切除後在下顎骨留下12公分大的骨缺損，因此取部分小腿骨重建；接著要植人工牙根作為假牙基座，接著做假牙。

鄭世榮說明，取骨、植牙根、假牙3個步驟，通常耗時1至2年，但這次手術全是「1日完成」。除成功整合專科醫療團隊、先進數位軟體協助，關鍵是「全數位化手術」，包括數位模擬設計、3D列印模型、製作手術導板等，讓切除腫瘤、取骨到植牙等全部設計一體成形，並將誤差縮小趨近於零，以精準重建患者下顎骨及下排牙齒。這樣的全數位化手術方式則創台灣首例。

台大醫院口腔醫學部顎顏面智慧醫療中心藉由電腦輔助手術模擬技術（Computer-aided surgical simulation，CASS），將三維電腦斷層影像（3D CT）、核磁共振影像（MRI）與口內數位掃描（intraoral scan）資料進行整合，建立完整的3D虛擬病人模型。

口腔顎面外科醫師模擬腫瘤切除範圍與客製化下顎骨重建，贋復補綴科醫師則根據患者的臉型比例、牙弓形態與咬合需求，製作精準的手術導板，並設計出理想的贋復補綴物以達到咬合重建與顏面支撐。

石小姐表示，原本以為僅是牙齦發炎，換個牙膏品牌就好，沒想到這麼嚴重，下排牙齒整個倒下去，定期口腔檢查很重要；如今能重建口腔、字正腔圓講話，要感謝台大醫院團隊。

衛生福利部統計，全國每年約7000多個口腔癌病患，加上良性腫瘤病患，數量會更多。口腔醫學部醫師何宗訓表示，台大醫院團隊2015、2016前開始，從國外帶回數位技術，這次的經驗，未來希望也能應用在顎顏面損傷患者。

