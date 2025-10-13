孩童鼻過敏困擾 中醫雷射針灸助改善

9歲周小妹因鼻子過敏，長期受到打噴嚏、鼻塞、流鼻水的困擾，新營醫院中醫科醫師胡承暉建議採用雷射針灸治療獲得控制。（新營醫院提供）

〔記者王涵平／台南報導〕9歲周小妹因鼻子過敏，長期受到打噴嚏、鼻塞、流鼻水的困擾。新營醫院中醫科醫師胡承暉建議採用雷射針灸治療，經過3週密集治療，周小妹的鼻過敏症狀明顯獲得控制，早晨打噴嚏的次數大幅減少，夜間呼吸也變得順暢。

每逢天氣變化，周小妹症狀就會加重，晚上睡覺時呼吸聲甚至像在打呼，嚴重時還會因鼻塞而驚醒，且經常不自覺地揉鼻子、揉眼睛，眼睛下方更總是掛著一圈黑眼圈，看起來就像浣熊。原本想嘗試三伏貼改善過敏，但因皮膚敏感、容易發癢而作罷。後採用雷射針灸治療，透過對迎香、印堂、合谷、足三里等穴位進行照射，每 2–3 天治療一次。

請繼續往下閱讀...

胡承暉說明，過敏性鼻炎在台灣的盛行率約25%，在空氣污染嚴重的地區甚至可高達30%；兒童族群的比例更高達50%，也就是說，每兩名兒童就有1人深受鼻過敏困擾。此症常與先天遺傳有關，並受到後天環境誘發。鼻腔因過敏而長期發炎、充血，會導致鼻塞與睡眠中斷，加上缺氧問題，容易造成白天嗜睡、注意力不集中、記憶力減退，進而影響學習效率，甚至需要額外補習來彌補，長期睡眠不足也可能引發焦慮、情緒不穩，甚至增加過動傾向。

胡承暉指出，雷射針灸具有「無痛、快速、安全、方便」的特點，利用特定波長的雷射光，以不同頻率和照射時間刺激穴位，能達到傳統針灸的補瀉效果。尤其照射鼻周穴位，可加速細胞代謝、抑制局部發炎，結合中醫經絡理論與光生物效應，讓過敏性鼻炎的治療事半功倍。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法