自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 中醫藥

孩童鼻過敏困擾 中醫雷射針灸助改善

2025/10/13 14:19

9歲周小妹因鼻子過敏，長期受到打噴嚏、鼻塞、流鼻水的困擾，新營醫院中醫科醫師胡承暉建議採用雷射針灸治療獲得控制。（新營醫院提供）

9歲周小妹因鼻子過敏，長期受到打噴嚏、鼻塞、流鼻水的困擾，新營醫院中醫科醫師胡承暉建議採用雷射針灸治療獲得控制。（新營醫院提供）

〔記者王涵平／台南報導〕9歲周小妹因鼻子過敏，長期受到打噴嚏、鼻塞、流鼻水的困擾。新營醫院中醫科醫師胡承暉建議採用雷射針灸治療，經過3週密集治療，周小妹的鼻過敏症狀明顯獲得控制，早晨打噴嚏的次數大幅減少，夜間呼吸也變得順暢。

每逢天氣變化，周小妹症狀就會加重，晚上睡覺時呼吸聲甚至像在打呼，嚴重時還會因鼻塞而驚醒，且經常不自覺地揉鼻子、揉眼睛，眼睛下方更總是掛著一圈黑眼圈，看起來就像浣熊。原本想嘗試三伏貼改善過敏，但因皮膚敏感、容易發癢而作罷。後採用雷射針灸治療，透過對迎香、印堂、合谷、足三里等穴位進行照射，每 2–3 天治療一次。

胡承暉說明，過敏性鼻炎在台灣的盛行率約25%，在空氣污染嚴重的地區甚至可高達30%；兒童族群的比例更高達50%，也就是說，每兩名兒童就有1人深受鼻過敏困擾。此症常與先天遺傳有關，並受到後天環境誘發。鼻腔因過敏而長期發炎、充血，會導致鼻塞與睡眠中斷，加上缺氧問題，容易造成白天嗜睡、注意力不集中、記憶力減退，進而影響學習效率，甚至需要額外補習來彌補，長期睡眠不足也可能引發焦慮、情緒不穩，甚至增加過動傾向。

胡承暉指出，雷射針灸具有「無痛、快速、安全、方便」的特點，利用特定波長的雷射光，以不同頻率和照射時間刺激穴位，能達到傳統針灸的補瀉效果。尤其照射鼻周穴位，可加速細胞代謝、抑制局部發炎，結合中醫經絡理論與光生物效應，讓過敏性鼻炎的治療事半功倍。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中