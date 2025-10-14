自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》1杯珍奶等於吃下1個便當！ 避開隱形熱量換喝「它」

2025/10/14 09:21

營養師張馨方表示，1杯全糖珍奶至少450大卡，相當於吃下1份便當以上的熱量，若每天喝1杯，1個月甚至可能多吸收3.3公斤脂肪；情境照。（圖取自freepik）

營養師張馨方表示，1杯全糖珍奶至少450大卡，相當於吃下1份便當以上的熱量，若每天喝1杯，1個月甚至可能多吸收3.3公斤脂肪；情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕愛喝手搖飲的你，其實喝下的熱量超乎想像！營養師張馨方表示，1杯全糖珍奶至少450大卡，相當於吃下1個便當以上的熱量，若每天喝1杯，1個月甚至可能多吸收3.3公斤脂肪。他提醒液體熱量最容易被忽略，也最容易胖得沒感覺，想要避免無形中喝下高熱量，建議以白開水取代，不僅可促進代謝，也能讓身體排毒。

張馨方於臉書專頁「ViVi營養生活話」發文指出，現代人常在下午嘴饞時來一杯珍奶、拿鐵或果汁，但你可能沒發現，這些看似小確幸的飲品，其實是導致體脂肪上升的幕後黑手，加上液體熱量最容易被忽略，也最容易在無形之中慢慢發胖。

每日1杯珍奶=每月吸收3.3公斤脂肪

為什麼要以喝水取代手搖飲？張馨方說，1杯全糖珍奶約450-850大卡（每家配方略有差異），相當於1份便當以上的熱量，而白開水熱量則是零，熱量差超驚人。舉例來說，若每天喝1杯珍奶，1個月甚至會多吸收13,500-25,500大卡＝約1.8-3.3公斤脂肪。

張馨方進一步說明，只要用1杯水取代手搖飲，每天就能少喝下上百大卡的隱形熱量。此外，液體糖吸收快，精緻糖容易轉變成脂肪，血糖飆升讓胰島素分泌增加，也會促進脂肪囤積。相反地，喝水可幫助代謝，尤其喝足夠的水分能促進代謝、有助排毒，也讓身體更能察覺「真飢餓」與「口渴」的差別。

戒飲料3撇步一次看

此外，若擔心一時之間無法戒飲料，張馨方也提出以下3不妨試試看：

1.「減糖」→「無糖茶」→「白開水」循序漸進，不過度勉強。

2.喝水時可加檸檬片或薄荷葉增添風味，讓你更容易堅持。

3.養成固定時段補水（如餐前、起床後），讓喝水變成習慣。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中