限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康網》1杯珍奶等於吃下1個便當！ 避開隱形熱量換喝「它」
〔健康頻道／綜合報導〕愛喝手搖飲的你，其實喝下的熱量超乎想像！營養師張馨方表示，1杯全糖珍奶至少450大卡，相當於吃下1個便當以上的熱量，若每天喝1杯，1個月甚至可能多吸收3.3公斤脂肪。他提醒液體熱量最容易被忽略，也最容易胖得沒感覺，想要避免無形中喝下高熱量，建議以白開水取代，不僅可促進代謝，也能讓身體排毒。
張馨方於臉書專頁「ViVi營養生活話」發文指出，現代人常在下午嘴饞時來一杯珍奶、拿鐵或果汁，但你可能沒發現，這些看似小確幸的飲品，其實是導致體脂肪上升的幕後黑手，加上液體熱量最容易被忽略，也最容易在無形之中慢慢發胖。
請繼續往下閱讀...
每日1杯珍奶=每月吸收3.3公斤脂肪
為什麼要以喝水取代手搖飲？張馨方說，1杯全糖珍奶約450-850大卡（每家配方略有差異），相當於1份便當以上的熱量，而白開水熱量則是零，熱量差超驚人。舉例來說，若每天喝1杯珍奶，1個月甚至會多吸收13,500-25,500大卡＝約1.8-3.3公斤脂肪。
張馨方進一步說明，只要用1杯水取代手搖飲，每天就能少喝下上百大卡的隱形熱量。此外，液體糖吸收快，精緻糖容易轉變成脂肪，血糖飆升讓胰島素分泌增加，也會促進脂肪囤積。相反地，喝水可幫助代謝，尤其喝足夠的水分能促進代謝、有助排毒，也讓身體更能察覺「真飢餓」與「口渴」的差別。
戒飲料3撇步一次看
此外，若擔心一時之間無法戒飲料，張馨方也提出以下3不妨試試看：
1.「減糖」→「無糖茶」→「白開水」循序漸進，不過度勉強。
2.喝水時可加檸檬片或薄荷葉增添風味，讓你更容易堅持。
3.養成固定時段補水（如餐前、起床後），讓喝水變成習慣。
☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。
熱門賽事、球星動態不漏接
發燒新聞
網友回應