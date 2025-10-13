自由電子報
健康 > 心理精神

台南市醫打造失智友善社區 喪偶阿公用繪畫點亮人生二春

2025/10/13 14:10

失智友善志工「慶雲阿公」分享自己如何從照顧失智妻子的歷程中，透過繪畫重新找回生活重心與希望。（台南市立醫院提供）

失智友善志工「慶雲阿公」分享自己如何從照顧失智妻子的歷程中，透過繪畫重新找回生活重心與希望。（台南市立醫院提供）

〔記者王俊忠／台南報導〕隨著高齡化社會逐年加劇，失智症已成為影響民眾生活品質的重要課題。根據衛福部推估，台南市東區與南區的失智人口已近百人。台南市立醫院院長蔡良敏表示，失智症不僅影響患者的認知與行為，也讓家屬長期承受沉重的照護壓力，亟需醫療體系與社區共同支持。

為回應在地需求，台南市立醫院從2018年成立「失智共同照護中心」，提供從預防、早期診斷到持續追蹤的全方位服務，並結合中、西醫資源協助延緩病程。近年來更積極推動社區友善行動，自2023年承接「東區失智友善社區計畫」以來，已服務數千個家庭，並招募超過30間友善商店與上千位的「友善天使」，共同編織出1張守護記憶的溫暖網絡。

台南市立醫院於南區鹽埕圖書館舉辦「失智介入課程」，邀請失智友善志工－慶雲阿公分享照顧失智患者的心路歷程。慶雲阿公的妻子是失智患者，阿公長年承受照護壓力，在妻子離世後，他一度陷入低潮，其女兒May為幫助父親走出哀傷，鼓勵他參加社區大學的「歡樂美術班」。沒想到這堂課開啟阿公繪畫的新人生，也讓阿公找回生活的重心。

慶雲阿公的建築繪畫作品多次在社區與醫院展出，甚至被製作成明信片寄送給親友。對阿公而言，繪畫不僅是抒發情感的出口，也是重新連結人群、重拾笑容的力量來源。如今的慶雲阿公不只是1位畫家、也是1名失智友善志工，以自身經驗陪伴其他的失智症照顧者，透過藝術分享愛與希望，用畫筆傳遞友善與力量。

蔡良敏認為，營造失智友善環境，不僅需要醫療團隊的專業投入，更仰賴社區居民、商店與志工的共同參與，在日常生活中多一份關懷與耐心，就能成為守護失智者的重要力量，邀請更多市民加入失智友善行列，共同打造「記憶不孤單」的友善城市。

