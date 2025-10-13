常跟AI談心？ 專家：不能取代醫療專業評估治療

台北市衛生局提醒，AI雖能成為促進心理健康的輔助工具，但並不能取代專業醫師或心理師的評估與治療。（資料照，照片來源：shutterstock）

〔記者蔡愷恆／台北報導〕AI發展快速，現在已推出許多心理健康相關產品，如聊天機器人、心理測驗程式、壓力管理app等，也有越來越多民眾選擇與AI談心。台北市衛生局提醒，AI雖能成為促進心理健康的輔助工具，但並不能取代專業醫師或心理師的評估與治療。

北市聯醫松德院區精神科醫師賴柔吟指出，AI雖然提供便利、即時的回應，但仍建議民眾要留意，AI回應僅是程式設計反應，並不能取代現實生活的人際互動。她也說，AI並非醫療專業人員，若有心情鬱悶或是想要自傷等想法，請聯繫朋友、家人、師長、撥打「1925安心專線」或是立即就醫。

賴柔吟強調，AI僅是輔助工具，真正的心理治療仍需專業團隊評估。衛生局也提醒，若有心理困擾或心理諮詢的需求，除了台北市12行政區13據點提供社區心理諮商門診（含青少年心理諮商特約門診）及青壯世代心理健康支持方案外，「社區心理衛生中心」也可以提供支持服務。

