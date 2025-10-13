健康網》抗發炎飲食大公開！ 「3多3少」啟動身體滅火隊

食農專家韋恩表示，想要抗發炎，飲食應多攝取自然植物、纖維、Omega-3，如鮭魚、核桃、橄欖油等食物，都有助身體滅火；示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕現代人長期壓力大、外食多、作息亂，身體常處在慢性發炎狀態，無形中就像是在體內縱火，默默傷害健康。食農專家韋恩表示，想要抗發炎，飲食應多攝取自然植物、纖維、Omega-3；少糖、少加工、少油炸。此外，科學家發現，薑黃素與蘿蔔硫素組合在一起，對於抗發炎效果來說，可發揮很好的加乘作用，因此特別推薦青花菜搭配薑黃，有助為身體滅火、減緩發炎。

糖、加工肉、反式脂肪＝身體縱火犯

韋恩於臉書專頁「韋恩的食農生活」發文指出，抗發炎飲食原則其實很簡單，主要掌握以下「3多3少」關鍵：

●3多：意即多植物、多纖維、多Omega-3，例如：鮭魚、核桃、橄欖油、全穀、莓果、綠茶、優格、泡菜等食物，都是身體的滅火隊。

●3少：少糖、少加工、少油炸，食物才能吃得更自然、更完整。特別是攝取過量糖、加工肉、甜飲與反式脂肪，才是真正的身體縱火犯。

拒絕健康食品癡迷症2原則

韋恩表示，網路部分KOL過度誇大「全戒法」或「排毒奇蹟」飲食效果，也造成誤導，以至於乳製品或是小麥被過度黑化。健康抗炎飲食應拒絕健康食品癡迷症（Orthorexia nervosa），並建議可掌握以下2原則：

1.80／20 原則：可以80%選擇抗發炎食物，20%保留給自己彈性與愉悅。

2.生活同步調整：光靠飲食降發炎是錯誤的期待，還應做到睡眠充足、適度運動、減少壓力與酒精、避免吸菸與空氣污染。

另，韋恩曾於臉書發文指出，科學家也發現，薑黃素與蘿蔔硫素組合在一起，對於抗發炎效果來說，可以發揮很好的加成作用。也就是說，同時有薑黃素與蘿蔔硫素的情況下，其抗發炎效果，會比單純只有薑黃素或是只有蘿蔔硫素的情況下，效果好得多。因此，想要透過飲食抗炎，特別推薦青花菜與薑黃同時入菜，維護健康效果也會更好。

