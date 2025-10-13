自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》抗發炎飲食大公開！ 「3多3少」啟動身體滅火隊

2025/10/13 17:37

食農專家韋恩表示，想要抗發炎，飲食應多攝取自然植物、纖維、Omega-3，如鮭魚、核桃、橄欖油等食物，都有助身體滅火；示意圖。（圖取自freepik）

食農專家韋恩表示，想要抗發炎，飲食應多攝取自然植物、纖維、Omega-3，如鮭魚、核桃、橄欖油等食物，都有助身體滅火；示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕現代人長期壓力大、外食多、作息亂，身體常處在慢性發炎狀態，無形中就像是在體內縱火，默默傷害健康。食農專家韋恩表示，想要抗發炎，飲食應多攝取自然植物、纖維、Omega-3；少糖、少加工、少油炸。此外，科學家發現，薑黃素與蘿蔔硫素組合在一起，對於抗發炎效果來說，可發揮很好的加乘作用，因此特別推薦青花菜搭配薑黃，有助為身體滅火、減緩發炎。

糖、加工肉、反式脂肪＝身體縱火犯

韋恩於臉書專頁「韋恩的食農生活」發文指出，抗發炎飲食原則其實很簡單，主要掌握以下「3多3少」關鍵：

3多：意即多植物、多纖維、多Omega-3，例如：鮭魚、核桃、橄欖油、全穀、莓果、綠茶、優格、泡菜等食物，都是身體的滅火隊。

3少：少糖、少加工、少油炸，食物才能吃得更自然、更完整。特別是攝取過量糖、加工肉、甜飲與反式脂肪，才是真正的身體縱火犯。

拒絕健康食品癡迷症2原則

韋恩表示，網路部分KOL過度誇大「全戒法」或「排毒奇蹟」飲食效果，也造成誤導，以至於乳製品或是小麥被過度黑化。健康抗炎飲食應拒絕健康食品癡迷症（Orthorexia nervosa），並建議可掌握以下2原則：

1.80／20 原則：可以80%選擇抗發炎食物，20%保留給自己彈性與愉悅。

2.生活同步調整：光靠飲食降發炎是錯誤的期待，還應做到睡眠充足、適度運動、減少壓力與酒精、避免吸菸與空氣污染。

另，韋恩曾於臉書發文指出，科學家也發現，薑黃素與蘿蔔硫素組合在一起，對於抗發炎效果來說，可以發揮很好的加成作用。也就是說，同時有薑黃素與蘿蔔硫素的情況下，其抗發炎效果，會比單純只有薑黃素或是只有蘿蔔硫素的情況下，效果好得多。因此，想要透過飲食抗炎，特別推薦青花菜與薑黃同時入菜，維護健康效果也會更好。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中