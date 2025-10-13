自由電子報
健康 > 心理精神

失智症進入精準治療時代！ 醫提供阿茲海默症新藥 「樂意保」施打

2025/10/13 13:42

楊鈞百醫師指出，樂意保是全球首批獲准使用的「改善疾病病程的治療」，可延緩失智。（光田醫院提供）

〔記者歐素美／台中報導〕 失智症正式邁入「精準治療」的時代！光田綜合醫院神經內科完成首例阿茲海默症新藥 「樂意保」（Lecanemab）施打，70多歲的王太太約2年前開始出現健忘的情況，丈夫帶著她四處求診，最終確診為輕度阿茲海默症，因「樂意保」療程需每2週施打1劑、持續約18個月，長途往返對高齡患者及其家屬而言，是龐大的體力與心理負擔，家屬表示，現在能就近在光田治療，讓家屬大大鬆了一口氣。

光田綜合醫院神經內科部長楊鈞百表示，傳統藥物如乙醯膽鹼酶抑制劑（AChE inhibitors）或 NMDA受體拮抗劑，主要作用在改善記憶、專注或行為等認知行為症狀，卻無法阻止病程退化。

「樂意保」屬新一代β類澱粉蛋白單株抗體，其最大突破在於能直接針對阿茲海默症的病理根源──β類澱粉蛋白沉積，不僅能清除腦內已存在的不可溶斑塊，還能專一性結合並清除游離的原纖維與早期聚集體，降低累積並預防新斑塊生成。

光田綜合醫院神經內科部長楊鈞百表示，「樂意保」最大突破在於能清除β類澱粉蛋白的沉積。（光田醫院提供）

楊鈞百指出，「樂意保」是全球首批獲准使用的「改善疾病病程的治療」，不再只是「治標」，能真正延緩失智進展，臨床研究顯示，「樂意保」可讓病程惡化的速度平均減緩27%，形同患者可比原先多爭取約3年的清楚時間，對患者而言，代表能維持生活自理與維護個人尊嚴。王先生表示，「太太還能自己泡咖啡、切水果，雖然這些都是小事但是我們最想守住的」。

光田醫院表示，「樂意保」治療前，患者需透過正子斷層或腦脊髓液檢查，確認腦內是否存在 β類澱粉蛋白堆積，並以核磁共振排除其他病變，療程中，醫師會依患者體重調整劑量，並持續監測神經狀況與影像檢查，以確保治療安全。常見副作用包括發燒、紅疹或搔癢，多可透過退燒藥或抗過敏藥物緩解；較需注意的則是腦水腫或微小出血。因此需於第5、7、14 次施打前安排MRI檢查，確保治療過程的安全性。

「樂意保」目前尚未納入健保給付，患者需自費治療，對家庭而言仍是一大經濟負擔。楊鈞百指出，若未來藥物能列入健保，讓更多患者受惠，將有效減輕家庭與社會的照護壓力。

