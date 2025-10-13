您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
健康網》糖尿病不是命中注定！ 專家揭飲食控糖4祕訣
〔健康頻道／綜合報導〕根據國際糖尿病聯盟每年發布數據發現，全世界逾5億成年人患有第二型糖尿病，這代表生活飲食管控受到挑戰。法國百萬網紅「控糖女神」潔西．伊喬斯佩（Jessie Inchauspe）指出，糖尿病不是遺傳病，這場全球流行病也並非無法控制，關鍵在於飲食選擇，逆轉糖尿病的祕訣就在降低胰島素分泌。
擁有百萬粉絲的「控糖女神」潔西．伊喬斯佩，在其YT頻道「控糖革命」上拍影片分享「葡萄糖革命：戰勝糖尿病和胰島素阻抗」。她表示，分享這些技巧不要民眾戒掉喜愛的碳水化合物，也不是永遠不再吃糖、義大利麵或麵包，只是告訴民眾，如何吃碳水化合物，幫助緩解第二型糖尿病。
打破迷思糖尿病不是遺傳病
不少民眾誤以為，第二型糖尿病是遺傳疾病。潔西．伊喬斯佩提出證據推翻此說法。 過去被稱為「成人發病型糖尿病」的第二型糖尿病，如今糖尿病也有年輕化趨勢，但人類基因並未大幅改變，真正改變的是飲食環境。最重要的是，數百項研究證實，透過調整飲食，有機會使糖尿病進入緩解期。
胰島素阻抗才是關鍵
潔西．伊喬斯佩解釋，糖尿病的核心問題是「胰島素阻抗」。當我們攝取澱粉類（麵包、米飯）或糖類食物時，這些碳水化合物會分解成葡萄糖，導致血糖飆升。你的身體知道葡萄糖飆升不好，所以會呼叫胰臟發送一些胰島素來降低葡萄糖飆升，胰島素到達後，抓住所有多餘的葡萄糖並將其儲存在肝臟、肌肉和脂肪細胞中。
然而，就像身體對咖啡因產生耐受性，當體內長期存在大量胰島素，身體會逐漸產生抗性，需要越來越多胰島素才能達到同樣效果，最終導致血糖持續升高。
潔西．伊喬斯佩曾在其著作《葡萄糖女神方法》中，招募3000名受試者進行4週實驗。結果顯示，僅透過以下4個簡單技巧，讓4成的糖尿病患者病情明改善：
●早餐選擇鹹味而非甜味，避免果醬吐司配橙汁，改吃溏心蛋或火腿三明治。
●每天餐前喝一次醋，有助穩定血糖。
●午餐或晚餐先吃蔬菜，纖維能減緩血糖上升。
●每天飯後散步10分鐘，幫助消耗血糖。
她希望，注意平日的飲食習慣，藉由透過簡單的飲食調整，重拾健康人生。
