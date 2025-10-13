自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

6旬男日抽2包菸罹｢小細胞肺癌｣末期 公費斷層掃描未驗出

2025/10/13 12:52

黃男（左）直呼再也不敢抽煙了，右為烏日林新醫院癌症副院長許人文。（記者黃旭磊攝）

黃男（左）直呼再也不敢抽煙了，右為烏日林新醫院癌症副院長許人文。（記者黃旭磊攝）

〔記者黃旭磊／台中報導〕台中烏日黃男（63歲）每天要抽2包菸，菸齡長達40年，接受公費低劑量電腦斷層掃描（LDCT）肺癌篩檢，肺部影像未發現腫瘤結節，沒想到，檢驗後經過短短1年4個月，黃男左上肺快速長成5.5公分腫瘤，確診｢小細胞肺癌｣末期，烏日林新醫院表示，屬於肺癌癒況最差的「癌王」。

烏日林新醫院今天說，黃姓患者若不接受任何治療，存活期僅剩3至4個月，患者決心對抗絕症，透過申請中央健保署最新核准的免疫加化療事審用藥，聽從醫師建議戒菸，經過1年2個月化療，歷經5週胸部放射線照射治療，平安渡過化療後白血球低下症可能產生敗血症風險，擊退「癌王」、確認全身正子斷層掃描檢查找不到腫瘤。

黃男接受公費（LDCT）肺癌篩檢，未發現腫瘤結節（左），經過1年4個月，左上肺快速長成5.5公分腫瘤。（烏日林新醫院提供）

黃男接受公費（LDCT）肺癌篩檢，未發現腫瘤結節（左），經過1年4個月，左上肺快速長成5.5公分腫瘤。（烏日林新醫院提供）

回顧黃姓患者治療過程，烏日林新醫院癌症副院長許人文醫師表示，小細胞肺癌基本上是吸菸者專屬癌症，臨床超過9成罹癌都與吸菸有關，癌症特性是生長速度超極快，可以用「一暝大一吋」形容，就算檢查正常，仍需定期透過胸部X光檢查追蹤，若等公費「2 年一次」補助檢查，可能來不及搶先揪出肺癌病灶。

醫療團隊發現患者左上肺腫瘤達5.5公分，進一步以全身正子斷層掃描，查出癌細胞轉移至兩側縱膈腔與左側頸部淋巴結，並侵犯到心包膜，且左側惡性肋膜積水，確定癌症期別為第4期末期，使用最新核准的免疫加化療事審用藥，及胸部放射線照射治療才讓腫瘤消退。

歷經生死攸關重獲新生，黃男心情猶如洗三溫暖，直「呼不敢再抽菸了」，許人文說，小細胞肺癌細胞增生快速，比肺腺癌快上數倍，被稱為「肺癌中的惡霸」，它也很容易轉移至腦部、肝臟、骨頭等遠處器官，最有效的預防方式仍是戒菸，癮君子切勿心存僥倖，應及早戒菸、定期接受檢查。

☆自由電子報關心您，吸菸有害健康☆

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中