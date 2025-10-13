6旬男日抽2包菸罹｢小細胞肺癌｣末期 公費斷層掃描未驗出

黃男（左）直呼再也不敢抽煙了，右為烏日林新醫院癌症副院長許人文。（記者黃旭磊攝）

〔記者黃旭磊／台中報導〕台中烏日黃男（63歲）每天要抽2包菸，菸齡長達40年，接受公費低劑量電腦斷層掃描（LDCT）肺癌篩檢，肺部影像未發現腫瘤結節，沒想到，檢驗後經過短短1年4個月，黃男左上肺快速長成5.5公分腫瘤，確診｢小細胞肺癌｣末期，烏日林新醫院表示，屬於肺癌癒況最差的「癌王」。

烏日林新醫院今天說，黃姓患者若不接受任何治療，存活期僅剩3至4個月，患者決心對抗絕症，透過申請中央健保署最新核准的免疫加化療事審用藥，聽從醫師建議戒菸，經過1年2個月化療，歷經5週胸部放射線照射治療，平安渡過化療後白血球低下症可能產生敗血症風險，擊退「癌王」、確認全身正子斷層掃描檢查找不到腫瘤。

黃男接受公費（LDCT）肺癌篩檢，未發現腫瘤結節（左），經過1年4個月，左上肺快速長成5.5公分腫瘤。（烏日林新醫院提供）

回顧黃姓患者治療過程，烏日林新醫院癌症副院長許人文醫師表示，小細胞肺癌基本上是吸菸者專屬癌症，臨床超過9成罹癌都與吸菸有關，癌症特性是生長速度超極快，可以用「一暝大一吋」形容，就算檢查正常，仍需定期透過胸部X光檢查追蹤，若等公費「2 年一次」補助檢查，可能來不及搶先揪出肺癌病灶。

醫療團隊發現患者左上肺腫瘤達5.5公分，進一步以全身正子斷層掃描，查出癌細胞轉移至兩側縱膈腔與左側頸部淋巴結，並侵犯到心包膜，且左側惡性肋膜積水，確定癌症期別為第4期末期，使用最新核准的免疫加化療事審用藥，及胸部放射線照射治療才讓腫瘤消退。

歷經生死攸關重獲新生，黃男心情猶如洗三溫暖，直「呼不敢再抽菸了」，許人文說，小細胞肺癌細胞增生快速，比肺腺癌快上數倍，被稱為「肺癌中的惡霸」，它也很容易轉移至腦部、肝臟、骨頭等遠處器官，最有效的預防方式仍是戒菸，癮君子切勿心存僥倖，應及早戒菸、定期接受檢查。

