退休半導體主管突發性耳聾 植入人工電子耳重燃希望願回饋社會

黃先生術後回診檢查，復原情況良好。（大林慈濟醫院提供）

〔記者王善嬿／嘉義報導〕64歲曾任職半導體光電儀器貿易主管的黃先生，在9年前左耳突然失聰，就醫確診為突發性耳聾，且在4年前，右耳也因退化，只有近距離的聲音才聽得見，嚴重影響他的人際關係與工作，讓他因此提前退休。經在嘉義縣大林慈濟醫院接受植入人工電子耳手術，重獲聽力與自信，他並立志回饋社會，要幫助更多病友。

黃先生說，9年前某天早上，突然發現左耳失聰，起初以為症狀會自行緩解，不料聽力卻始終沒改善，到各大醫院耳鼻喉科就診，醫師初步診斷為突發性耳聾，安排血管擴張劑注射及口服藥物治療1個多月，因左耳聽力還是沒恢復，他因此暫時停止治療。

5年後，因右耳出現聽力退化，如電影聲等高頻音域聲音幾乎聽不見，經醫師診斷為混合性聽障，他變得僅能辨識家人交談聲音，與外界溝通困難，開始減少外出活動，還因此感到憂鬱。

黃先生（右）左耳突發性耳聾、右耳退化，經大林慈濟醫院耳鼻喉頭頸外科主任黃俊豪（左）手術治療，植入人工電子耳，重獲聽力。（大林慈濟醫院提供）

黃先生經朋友介紹，在聽過大林慈濟醫院耳鼻喉頭頸外科主任黃俊豪演講後，對恢復聽力重新燃起希望，聽從醫師的評估建議，今年3月完成人工電子耳手術，術後第一次開頻，聽力與語言辨識度完全恢復正常，他興奮地說，「像回到年輕的時候」。

黃俊豪表示，人工電子耳微創手術已相當純熟，以往手術傷口約10公分大，現在只要在耳後方開大約5公分傷口，將電極束植入耳蝸，外部麥克風收到聲音後轉為電刺激，經由聽神經傳至腦幹和大腦，病患便能聽到聲音。

黃俊豪說，一般而言，學語後失聰的成年人若沒接受治療，聽覺系統會逐漸退化，全聾超過10年以上，即使裝了人工電子耳，就算聽得到，語言辨識度仍不佳，建議民眾一旦發現聽力有問題，應趕緊找專科醫師做檢查與治療，把握治療的黃金時段。

