自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 心理精神

北市衛生局啟動心理健康月系列活動 鼓勵「三明治世代」紓壓求助

2025/10/13 12:42

「溫柔星球-口袋裡的金句卡」牌卡抽卡遊戲引導市民探索情緒、關係與壓力來源，抽出屬於自己的「內心金句」。（截自「口袋裡的金句卡」網站）

「溫柔星球-口袋裡的金句卡」牌卡抽卡遊戲引導市民探索情緒、關係與壓力來源，抽出屬於自己的「內心金句」。（截自「口袋裡的金句卡」網站）

〔記者蔡愷恆／台北報導〕響應世界心理健康日，台北市衛生局針對25歲至44歲的「三明治世代」，以「溫柔星球」為主題，規畫2025心理健康月系列活動，包含「口袋裡的金句卡」牌卡抽卡遊戲（連結：https://lihi.cc/cJWpx ），及「心裡有話」故事互動遊戲（連結：https://lihi.cc/5uReg）等。即日起至21日，民眾完成任一活動並填寫問卷，就有機會獲得溫柔星球小夜燈或便利商店200元禮券。

衛生局統計，109至112年間，25至44歲青壯世代族群自殺率呈現上升趨勢，且依據113年度台北市社區心理諮商門診服務發現，就診民眾中以30至49歲占比最高，約48.31%，求診原因包含「感情婚姻」、「親子關係」及「人際關係」，反映三明治世代同時承擔工作、婚姻與家庭照顧等多重角色，是家庭「上有老、下有小」的主要照顧者，容易引發心理壓力等議題。

臨床心理師王家齊提醒，記得要留「me time」，哪怕一天內只有15分鐘，也是很重要的紓壓方式，並且要適時對外求助並設定界線，避免承擔過多責任。營養師夏子雯也分享，如多曬太陽、規律運動及多攝取多吃富含色胺酸的食物，像是雞蛋、牛奶、起司等乳製品，或香蕉、堅果、豆製品等，可以提升「快樂荷爾蒙」血清素，達到紓壓及助眠的效果。

衛生局表示，除了青壯世代心理健康支持方案，台北市「社區心理衛生中心｣，聘有心理師、護理師及職能治療師等專業團隊，為市民提供心理諮詢、專業性心理諮商及心理健康促進活動。此外，台北市也設有13處的「社區心理諮商門診」，提供民眾「找得到、用得到」的心理衛生服務資源。

「溫柔星球-心裡有話」故事互動遊戲以沉浸式故事劇情，透過不同抉擇探索人際連結，在遊戲中練習理解與陪伴。（截自「心裡有話」網站）

「溫柔星球-心裡有話」故事互動遊戲以沉浸式故事劇情，透過不同抉擇探索人際連結，在遊戲中練習理解與陪伴。（截自「心裡有話」網站）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中