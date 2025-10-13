北市衛生局啟動心理健康月系列活動 鼓勵「三明治世代」紓壓求助

「溫柔星球-口袋裡的金句卡」牌卡抽卡遊戲引導市民探索情緒、關係與壓力來源，抽出屬於自己的「內心金句」。（截自「口袋裡的金句卡」網站）

〔記者蔡愷恆／台北報導〕響應世界心理健康日，台北市衛生局針對25歲至44歲的「三明治世代」，以「溫柔星球」為主題，規畫2025心理健康月系列活動，包含「口袋裡的金句卡」牌卡抽卡遊戲（連結：https://lihi.cc/cJWpx ），及「心裡有話」故事互動遊戲（連結：https://lihi.cc/5uReg）等。即日起至21日，民眾完成任一活動並填寫問卷，就有機會獲得溫柔星球小夜燈或便利商店200元禮券。

衛生局統計，109至112年間，25至44歲青壯世代族群自殺率呈現上升趨勢，且依據113年度台北市社區心理諮商門診服務發現，就診民眾中以30至49歲占比最高，約48.31%，求診原因包含「感情婚姻」、「親子關係」及「人際關係」，反映三明治世代同時承擔工作、婚姻與家庭照顧等多重角色，是家庭「上有老、下有小」的主要照顧者，容易引發心理壓力等議題。

臨床心理師王家齊提醒，記得要留「me time」，哪怕一天內只有15分鐘，也是很重要的紓壓方式，並且要適時對外求助並設定界線，避免承擔過多責任。營養師夏子雯也分享，如多曬太陽、規律運動及多攝取多吃富含色胺酸的食物，像是雞蛋、牛奶、起司等乳製品，或香蕉、堅果、豆製品等，可以提升「快樂荷爾蒙」血清素，達到紓壓及助眠的效果。

衛生局表示，除了青壯世代心理健康支持方案，台北市「社區心理衛生中心｣，聘有心理師、護理師及職能治療師等專業團隊，為市民提供心理諮詢、專業性心理諮商及心理健康促進活動。此外，台北市也設有13處的「社區心理諮商門診」，提供民眾「找得到、用得到」的心理衛生服務資源。

「溫柔星球-心裡有話」故事互動遊戲以沉浸式故事劇情，透過不同抉擇探索人際連結，在遊戲中練習理解與陪伴。（截自「心裡有話」網站）

